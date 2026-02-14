Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

CONFERENCIA DE MÚNICH

Europa y Estados Unidos hacen las paces

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio ha insistido en el vínculo que les une con Europa. La guerra de Ucrania y Groenlandia también han estado en el foco de las conversaciones

Europa y Estados Unidos hacen las paces

Europa y Estados Unidos hacen las paces

Publicidad

Carolina Fernández-Miranda
Publicado:

Ante un importante despliegue de seguridad...prismáticos en mano, francotiradores en las azoteas y algún detalle de última hora llegaba el secretario estadounidense Marco Rubio a la Conferencia de Seguridad de Múnich. Todos los ojos estaban sobre él...y sobre su discurso. Apenas ha pronunciado cuatro palabras cuando ha mencionado el nombre del presidente de EE.UU., Donald Trump. Ha sido directo y ha apostado por un un tono diplomático pero contundente, a diferencia de su presidente. Ha tendido la mano a Europa, aunque le advierte que será Estados Unidos quien redefinirá el nuevo orden mundial: "No buscamos separarnos, sino revitalizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia de la humanidad".

Rubio da a Europa una de cal y otra de arena

Un mensaje de unión cargado de reproches. La desindustrialización y la migración masiva dice que desestabilizan a Europa. A partir de aquí ha entrado en escena la que consideran la principal amenaza, Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen y el primer minsitro británico se han centrado en la defensa de Europa:"La defensa mutua no es una tarea opcional. Es una obligación en caso de agresión. Uno para todos y todos para uno. Starmer también ha anunciado que enviará un grupo de portaaviones británico al Atlántico Norte: "Debemos ser capaces de disuadir la agresión y, sí, si es necesario, debemos estar listos para luchar", y el secretario general de la OTAN lo ha vuelto a hacer, Mark Rutte, ha alabado de nuevo a Trump y a su gobierno. "Los estadounidenses están poniendo a prueba a los rusos para saber si van en serio con la paz".

Ucrania y Groenlandia: focos de las conversaciones

El presidente ucraniano ha respondido a las exigencias de Trump: "Dos meses de alto el fuego y convocaremos elecciones". También ha insistido en que Estados Unidos presiona a Ucrania con concesiones más que a Rusia. La sombra de Groenlandia también ha estado muy presente en la Conferencia. La primera ministra danesa no cree que Trump haya desistido en su intención de comprar esta cotizada isla. La sala estaba repleta cuando se ha tratado la seguridad del Ártico, pero a pesar de las idas y venidas de Trump con Groenlandia insisten en que Rusia es la principal amenaza para el mundo...y para Europa. Este fin de semana Múnich es testigo de que el orden mundial, tal y como estaba establecido, ya no existe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Cuba se queda sin combustible y paraliza el transporte, la electricidad y los vuelos internacionales

Avión de la compañía Cubana de Aviación

Publicidad

Mundo

Europa y Estados Unidos hacen las paces

Europa y Estados Unidos hacen las paces

Alexéi Navalny

Navalni murió por un veneno extraído de la piel de una rana: "Putin lo mató con un arma química"

Imagen de archivo de una pistola

Asesina a sus dos hijos y se suicida después de enterarse de que su mujer le era infiel

Pedro Sánchez en la Conferencia de Múnich
Conferencia Múnich

Pedro Sánchez urge a crear "un auténtico ejército europeo": "Tenemos que frenar a Putin"

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi
China

China advierte a EE.UU. estar preparada para "un conflicto" si "cruzan líneas rojas" como Taiwán

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Venezuela-EEUU

EEUU ataca a otra narcolancha en el Caribe mientras Trump planea viajar a Venezuela próximamente

Este ataque se suma a otros 40 similares supuestamente dirigidos contra el narcotráfico.

Munich
Conferencia Munich

Múnich debate un orden mundial en transformación bajo la tensión transatlántica

La Conferencia de Seguridad reúne a líderes globales con Ucrania, Irán y Groenlandia en la agenda y con el pulso entre Estados Unidos y Europa como telón de fondo.

Avión de la compañía Cubana de Aviación

Cuba se queda sin combustible y paraliza el transporte, la electricidad y los vuelos internacionales

Un coche de la policía francesa en una foto de archivo

Una mujer guarda en el congelador los cadáveres de dos bebés

Imagen de archivo de una clase vacía

Condenan a una profesora por abusar sexualmente de dos estudiantes: se quedó embarazada y abortó

Publicidad