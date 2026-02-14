Europa y Estados Unidos hacen las paces

Ante un importante despliegue de seguridad...prismáticos en mano, francotiradores en las azoteas y algún detalle de última hora llegaba el secretario estadounidense Marco Rubio a la Conferencia de Seguridad de Múnich. Todos los ojos estaban sobre él...y sobre su discurso. Apenas ha pronunciado cuatro palabras cuando ha mencionado el nombre del presidente de EE.UU., Donald Trump. Ha sido directo y ha apostado por un un tono diplomático pero contundente, a diferencia de su presidente. Ha tendido la mano a Europa, aunque le advierte que será Estados Unidos quien redefinirá el nuevo orden mundial: "No buscamos separarnos, sino revitalizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia de la humanidad".

Rubio da a Europa una de cal y otra de arena

Un mensaje de unión cargado de reproches. La desindustrialización y la migración masiva dice que desestabilizan a Europa. A partir de aquí ha entrado en escena la que consideran la principal amenaza, Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen y el primer minsitro británico se han centrado en la defensa de Europa:"La defensa mutua no es una tarea opcional. Es una obligación en caso de agresión. Uno para todos y todos para uno. Starmer también ha anunciado que enviará un grupo de portaaviones británico al Atlántico Norte: "Debemos ser capaces de disuadir la agresión y, sí, si es necesario, debemos estar listos para luchar", y el secretario general de la OTAN lo ha vuelto a hacer, Mark Rutte, ha alabado de nuevo a Trump y a su gobierno. "Los estadounidenses están poniendo a prueba a los rusos para saber si van en serio con la paz".

Ucrania y Groenlandia: focos de las conversaciones

El presidente ucraniano ha respondido a las exigencias de Trump: "Dos meses de alto el fuego y convocaremos elecciones". También ha insistido en que Estados Unidos presiona a Ucrania con concesiones más que a Rusia. La sombra de Groenlandia también ha estado muy presente en la Conferencia. La primera ministra danesa no cree que Trump haya desistido en su intención de comprar esta cotizada isla. La sala estaba repleta cuando se ha tratado la seguridad del Ártico, pero a pesar de las idas y venidas de Trump con Groenlandia insisten en que Rusia es la principal amenaza para el mundo...y para Europa. Este fin de semana Múnich es testigo de que el orden mundial, tal y como estaba establecido, ya no existe.

