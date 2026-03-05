Piden 10 años de cárcel para la pareja de la mujer embarazada que murió tras que su pitbull le atacara

El juicio contra Christophe Ellul por homicidio involuntario comenzó el martes en Soissons, una ciudad al noreste de París, tal y como informa el diario italiano 'Corriere della Sera'. El hombre de 51 años está acusado de homicidio involuntario tras que su pitbull atacara a su pareja Elisa Pilarski, de 29 años y embarazada de seis meses, provocándole la muerte.

El hombre es puesto ante la ley francesa por haber permitido que la mujer llevara a Curtis, que así se llamaba el animal, a pasear solo por el bosque a pesar de que podía ser un peligro para ella, ya que la joven desconocía su comportamiento.

Los hechos ocurrieron en 2019, fue entonces cuando Ellul encontró a su novia ensangrentada por las mordeduras y a los pies de su perro.

Varias acusaciones hacia Ellul

Curtis era un pitbull campeón de mordidas deportivas que había sido importado ilegalmente desde los Países Bajos y no declarado, ya que había sido prohibido en Francia desde 1999. Ante esto, la pareja de la víctima responde diciendo que es falso.

"Si Curtis es culpable, mátenlo o lo haré yo, pero pongan las pruebas sobre la mesa. Perdí a mi esposa, perdí a mi hijo. ¿Creen que le habría dado una oportunidad a Curtis?", declaró ante el tribunal el acusado, quien denunció "muchas inconsistencias" en la investigación del caso.

Ellul también fue acusado por mentir sobre la raza de su perro. Había presentado al perro como un 'whippet-grifón', pero un examen veterinario posterior concluyó que en realidad se trataba de un 'pitbull terrier americano', cuya compra está prohibida en Francia. Además, Christophe, también debe responder por haber entrenado a Curtis con el bocado, práctica no permitida en el país francés.

Incongruencias en sus declaraciones

El juez que presidía el caso, justificándose en que Pilarski tan solo había conocido al acusado unos meses antes por Facebook, señaló que la víctima había coincidido con Curtis en contadas ocasiones.

Se conoce que el novio de la joven tardó más de una hora en pedir ayuda pese a que estaba al teléfono en el momento del ataque, algo que desconcierta al jurado. Además, Ellul, en primera instancia, acusó de la muerte a a una jauría de perros de caza. Sin embargo, el análisis de ADN, las numerosas marcas de mordeduras en el cuerpo y las pruebas que se llevaron a cabo, descartaron esta hipótesis y señalaron directamente a Curtis.

La Fiscalía de Soissons anunció el martes 20 de agosto el procesamiento de Christophe Ellul por homicidio involuntario.

En marzo de 2021, fue imputado "por haber, por torpeza, imprudencia, desatención, negligencia o incumplimiento de una obligación de cuidado o seguridad, causado involuntariamente la muerte" de Elisa Pilarski. El acusado siempre ha mantenido sobre la mesa la inocencia de su perro.

La fiscalía pide para él diez años de prisión y una multa de 150.000 euros.

