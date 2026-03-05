Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Francia

Piden 10 años de cárcel para la pareja de la mujer embarazada que murió tras que su pitbull le atacara

Se culpa a la pareja de Elisa Pilarski de dejar al perro de raza potencialmente peligrosa al cuidado de su pareja mientras ella estaba embarazada y desconocía su comportamiento.

Perro de raza pitbull

Perro de raza pitbullAntena 3 Noticias

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

El juicio contra Christophe Ellul por homicidio involuntario comenzó el martes en Soissons, una ciudad al noreste de París, tal y como informa el diario italiano 'Corriere della Sera'. El hombre de 51 años está acusado de homicidio involuntario tras que su pitbull atacara a su pareja Elisa Pilarski, de 29 años y embarazada de seis meses, provocándole la muerte.

El hombre es puesto ante la ley francesa por haber permitido que la mujer llevara a Curtis, que así se llamaba el animal, a pasear solo por el bosque a pesar de que podía ser un peligro para ella, ya que la joven desconocía su comportamiento.

Los hechos ocurrieron en 2019, fue entonces cuando Ellul encontró a su novia ensangrentada por las mordeduras y a los pies de su perro.

Varias acusaciones hacia Ellul

Curtis era un pitbull campeón de mordidas deportivas que había sido importado ilegalmente desde los Países Bajos y no declarado, ya que había sido prohibido en Francia desde 1999. Ante esto, la pareja de la víctima responde diciendo que es falso.

"Si Curtis es culpable, mátenlo o lo haré yo, pero pongan las pruebas sobre la mesa. Perdí a mi esposa, perdí a mi hijo. ¿Creen que le habría dado una oportunidad a Curtis?", declaró ante el tribunal el acusado, quien denunció "muchas inconsistencias" en la investigación del caso.

Ellul también fue acusado por mentir sobre la raza de su perro. Había presentado al perro como un 'whippet-grifón', pero un examen veterinario posterior concluyó que en realidad se trataba de un 'pitbull terrier americano', cuya compra está prohibida en Francia. Además, Christophe, también debe responder por haber entrenado a Curtis con el bocado, práctica no permitida en el país francés.

Incongruencias en sus declaraciones

El juez que presidía el caso, justificándose en que Pilarski tan solo había conocido al acusado unos meses antes por Facebook, señaló que la víctima había coincidido con Curtis en contadas ocasiones.

Se conoce que el novio de la joven tardó más de una hora en pedir ayuda pese a que estaba al teléfono en el momento del ataque, algo que desconcierta al jurado. Además, Ellul, en primera instancia, acusó de la muerte a a una jauría de perros de caza. Sin embargo, el análisis de ADN, las numerosas marcas de mordeduras en el cuerpo y las pruebas que se llevaron a cabo, descartaron esta hipótesis y señalaron directamente a Curtis.

La Fiscalía de Soissons anunció el martes 20 de agosto el procesamiento de Christophe Ellul por homicidio involuntario.

En marzo de 2021, fue imputado "por haber, por torpeza, imprudencia, desatención, negligencia o incumplimiento de una obligación de cuidado o seguridad, causado involuntariamente la muerte" de Elisa Pilarski. El acusado siempre ha mantenido sobre la mesa la inocencia de su perro.

La fiscalía pide para él diez años de prisión y una multa de 150.000 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un veterano de la Marina de EE.UU. se cuela en el Senado: "Nadie quiere luchar por Israel"

Un veterano de la Marina se cuela en el Senado de EE.UU.

Publicidad

Mundo

Fuerzas militares en la operación Épica

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El Ejército israelí bombardea 40 puntos de Teherán

El Senado blinda la ofensiva de Trump en Irán pese al rechazo de la mayoría social

El Senado de EEUU blinda la ofensiva de Trump en Irán pese al rechazo de la mayoría de los norteamericanos

Razas peligrosas

Piden 10 años de cárcel para la pareja de la mujer embarazada que murió tras que su pitbull le atacara

Imagen de archivo de un camello
"Miss camello"

Polémica en 'Miss Camello' al descubrir que algunos de estos animales recibieron inyecciones de Botox y otros retoques estéticos

Influencer brasileña muere tras cirugía de aumento de pecho
INFLUENCER

Muere una influencer brasileña a los 26 años tras una cirugía de aumento de pecho "soñada"

Demandan a Google por causar el suicidio de un hombre tras iniciar un romance con su inteligencia artificial
Inteligencia Artificial

Demandan a Google por "causar" el suicidio de un hombre tras iniciar un romance con su inteligencia artificial

La familia del fallecido culpa a Google de la muerte, y pide que mejore sus modelos de IA para que no vuelva a pasarle a nadie.

Avioneta estrellada
ACCIDENTE AÉREO EEUU

VIDEO: Una avioneta se estrella y destroza dos casas en Estados Unidos

El instructor, el piloto en prácticas y un vecino que paseaba por la zona ya se recuperan de las heridas en el hospital del estado de Arizona

Donald Trump se pone nota.

Donald Trump pone nota a su participación en la guerra de Oriente Próximo: "Del 1 al 10 me pongo un 15"

Un veterano de la Marina se cuela en el Senado de EE.UU.

Un veterano de la Marina de EE.UU. se cuela en el Senado: "Nadie quiere luchar por Israel"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares

Moncloa desmiente "tajantemente" que España haya acordado "cooperar" con el ejército de EEUU

Publicidad