El Senado de EEUU blinda la ofensiva de Trump en Irán pese al rechazo de la mayoría de los norteamericanos

Con 47 votos a favor y 53 en contra, los republicanos han bloqueado la resolución de poderes de guerra que buscaba exigir la aprobación del Congreso antes de nuevos ataques y obligaba a la retirada inmediata de las tropas.

Un Congreso "sin convicciones" frente a la Casa Blanca

La votación ha dejado posturas encontradas que trascienden las líneas partidistas tradicionales. El senador republicano Rand Paul, quien votó a favor de limitar los poderes del presidente, fue tajante tras el resultado:

"Este es un Congreso sin una estructura de convicciones para defender la prerrogativa legislativa. Simplemente se comporta como un sello de aprobación para lo que el presidente les ordene".

Por su parte, el líder demócrata Chuck Schumer apeló al agotamiento social tras décadas de conflictos antes de la votación: "¿Está usted con el pueblo estadounidense, que está agotado de guerras interminables en Oriente Medio, o está con Donald Trump y Pete Hegseth mientras nos meten de cabeza en otra guerra?".

Esta decisión legislativa choca frontalmente con el sentir de la calle. Según una reciente encuesta de Reuters/Ipsos, apenas 1 de cada 4 estadounidenses (27%) aprueba la ofensiva lanzada el pasado sábado, evidenciando una fractura profunda entre el Capitolio y la opinión pública.

Radiografía del rechazo: la ciudadanía dice "no"

El conflicto, que carece de una estrategia de salida clara, mantiene a la ciudadanía en vilo pero mayoritariamente escéptica. Los datos de la encuesta nacional arrojan un panorama complejo:

Desaprobación mayoritaria: El 43% de los consultados rechaza los ataques, mientras un 29% se mantiene indeciso.

Conciencia social: El 90% de la población afirma estar informada sobre los bombardeos que comenzaron el sábado.

Uso excesivo de la fuerza: El 56% de los estadounidenses considera que Trump está "demasiado dispuesto" a emplear el poder militar, una visión que comparte incluso el 25% de los republicanos.

Incertidumbre en Medio Oriente

Mientras la ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel se extiende rápidamente por la región, la Casa Blanca retiene el control total de las operaciones. Al rechazar esta resolución, el Senado renuncia de facto a su facultad constitucional —recogida en el Artículo I— de ser el único poder con capacidad para declarar la guerra, dejando el destino de miles de militares y civiles en manos de la administración Trump.

