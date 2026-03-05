Meloni rompe su silencio y aclara el papel de Italia en el conflicto de Oriente Medio

Tras varios días de silencio que alimentaron las críticas sobre el papel de Italia en tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha reaparecido públicamente para expresar su posición. "No estamos en guerra y no queremos entrar en guerra", ha declarado en una entrevista.

Meloni explicó que Washington no ha solicitado el uso de las ocho bases estadounidenses en territorio italiano que albergan a unos 34.000 militare. Además, recordó que, en caso de producirse una petición formal, esta deberá pasar por el Parlamento.

Señaló que "en todo caso, solo se permitiría un uso logístico, no operativo" y adelantó que Italia enviará material defensivo a los países del Golfo para reforzar su escudo antiaéreo: "No solo porque son naciones amigas, sino porque allí viven miles de italianos y militares que debemos proteger".

Durante esos días, la primera ministra no ha comparecido y delegó la explicación de la posición italiana en sus ministros de Defensa, Guido Crosetto, y de Exteriores, Antonio Tajani. Ambos han acudido este jueves a las cámaras del Parlamento para informar sobre las medidas adoptadas y someter a votación una resolución que respalde la línea del Gobierno.

El texto incluye, entre otros aspectos, la disposición a mantener las bases estadounidenses conforme al acuerdo bilateral firmado en 1954. "Todos los países se están ateniendo a sus compromisos. También nosotros lo haremos, igual que España", señaló Meloni.

El ministro en Dubai sin comunicación

En el inicio del ataque, Crosetto estaba en Dubái sin escolta ni comunicación con los servicios secretos italianos y ha reafirmado la postura de su país: "Italia no está en guerra con nadie, solo intenta gestionar y mitigar las consecuencias de un conflicto preocupante". .

Además, ha que el país enviará equipos de defensa aérea, antidrones y antimisiles, concretamente sistemas Samp-T con misiles Aster 30, que podrían ser desplegados en Kuwait o Emiratos Árabes.

Por su parte Tajani defendió las razones de Washington y aseguró que "es incontrovertible que Irán estaba desarrollando una bomba atómica". Sin embargo, la oposición de centroizquierda considera que el Gobierno actúa con sumisión ante Donald Trump, al que acusan de condicionar la política exterior italiana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.