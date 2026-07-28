Encuentran los cadáveres de cinco bebés dentro de varias cajas en un domicilio en Francia

Tragedia y horror es lo que se ha vivido en Francia este martes tras el hallazgo de cinco cadáveres de bebés dentro de cajas de cartón en una casa de la localidad francesa de Orange (Vaucluse). Informa 'Le Parisien' que la policía encontró los restos de los recién nacidos en la vivienda de una pareja.

Informan fuentes cercanas al medio citado que la mujer dio a luz a su tercer bebé sano este lunes. Al acudir al hospital para el parto, el marido no se encontraba con ella y acudió a casa para revisar unas cajas de cartón después de que ambos discutiesen días antes por ver el contenido que había dentro. La mujer se negaba.

El marido, aprovechando que la mujer estaba en el hospital, decidió abrir las cajas y encontró lo que nunca se esperaría, un cadáver en descomposición.

Las autoridades registraron la casa

El hombre llevó el cuerpo encontrado al hospital e informó del caso a las autoridades. Rápidamente, la policía llevó a cabo un registro en el domicilio de la pareja y encontraron cuatro fetos más en bolsas de plástico dentro de más cajas de cartón. La pareja tenía dos hijos de ocho y doce años.

Las causas de la tragedia continúan bajo investigación policial y se desconoce lo ocurrido, está previsto que este miércoles se lleven a cabo las autopsias para determinar las circunstancias de las muertes. Este tipo de casos de bebés que mueren al nacer suelen estar marcados por una alteración del discernimiento de la madre o por la negación de embarazos, que se ocultan a su entorno.

Otro caso parecido

En febrero, una mujer de 50 años fue detenida tras el hallazgo de dos bebés en su congelador en Aillevillers-et-Lyaumont, en el este de Francia.

En el caso francés más grave de infanticidio, Dominique Cottrez fue condenada en 2015 a nueve años de prisión por matar a ocho recién nacidos. El jurado reconoció una alteración del discernimiento en el caso.

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