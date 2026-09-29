Macron, tras rechazar el Senado el Tratado de Amistad entre España y Francia: "Lo conseguiremos"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha aterrizado este martes en España para una visita oficial. Mañana mantendrá un encuentro con el presidente español Pedro Sánchez. Por su parte, los Reyes han recibido al monarca francés con una cena de gala en el Palacio Real.

Mientras Macron cenaba en el Palacio Real, a escasos metros, en el Senado, la Cámara Alta, con la mayoría absoluta del Partido Popular, rechazaba el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, después de que el Tribunal Constitucional diera su visto bueno al texto la semana pasada.

En su discuro, el francés ha asegurado que se llegará al tratado: "Lo conseguiremos". Asimismo se ha referido a los 360 acuerdos alcanzados con España durante su mandato, como el Convenio de Doble Nacionalidad

El tratado ha sido rechazado por 142 votos en contra de PP y Vox, una abstención de UPN y 106 votos a favor del resto de la Cámara, entre ellos el PSOE, Junts, ERC y EH Bildu. El BNG ha optado por no votar.

La senadora popular Pilar Rojo, ha considerado que el rechazo del partido se debe a que todavía "no estamos ante un simple acuerdo de cooperación bilateral" porque, a su juicio, "compromete" a ambos países "a consultarse ante grandes decisiones europeas, a intentar establecer posiciones comunes e impulsarlas conjuntamente ante las instituciones europeas y ante otros países".

Por su parte, el senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, sostuvo que no validarían el tratado que fue "firmado en aquellos lejanos tiempos, porque aquí el tiempo vuela", y sobre los firmantes -Sánchez y Macron-, dijo que son "dos presidentes absolutamente para el desguace, tanto uno como otro".

Amistad franco-española

Macron ha empezado su discurso, con algunas frases en castellano, haciendo referencia a alusiones históricas. Sin embargo ha mencionado ha personajes más actuales como Los Javis, Rosalía e incluso ha felicitado a la España por el Campeonato del Mundo.

"Tenemos una responsabilidad inminente en lo que se refiere a Europa para defender la dignidad humana, el derecho de las personas, creer en la innovación y neutralidad de carbono para defender la paz".

El monarca explicaba que ambos países comparten muchas "luchas, proyectos y esperanzas" y por ello "la cena es más que un homenaje": "Lo que celebramos es una amistad y un ideal profundamente libres y europeos".

Ha mencionado al escritor José Ortega y Gasset: "Como escribió los europeos no saben vivir si no van lanzando en una gran empresa unida" ."Viva la amistad franco-española", ha concluido el primer ministro francés

Otro de los actos a los que ha asistido Macron, ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid con estudiantes universitarios, ha abogado por lograr "verdaderos modelos europeos soberanos" de Inteligencia Artificial, explicando los peligros de las redes sociales y esta tecnología.

Aunque considera que la IA hace "cosas increíbles" plantea que termine siendo perjudicial, y que se trate de "un sistema donde sea la maquina la que decida". Y subraya que Europa tiene que "estar en el juego" frente a eso.

Además, ha apuntado que si se quiere "resistir frente a esta geopolítica y esta brutalidad, debemos ser más poderosos. Por eso defiendo un presupuesto europeo que invierta masivamente en el futuro y no solo en nuestras políticas históricas".

Regularización de la IA

En la misma línea ha insistido en la necesidad de regular esta tecnología porque si no se quiere cometer el mismo error que con las redes sociales "debemos construir desde ya una regulación que determine que los modelos no pueden estar en manos de unos pocos".

El presidente francés no ha dudado en señalar expresar que "debemos tener capacidad de cálculo y no dejársela por entero a Estados Unidos", refiriéndose a los "data centers". Ha explicado que si se consigue esa capacidad se podrá "entrenar a actores con modelos muy competitivos". Así como lograr más "autonomía estratégica" y "ser más independientes".

Ha mencionado el último informe PISA, donde los resultados en Francia muestran "un colapso en la capacidad de aprendizaje y lectura", lamentando que "a esta generación le cuesta ver una película larga porque está acostumbrada a 'scrollear' contenidos rápidos".

"Rehumanizar" las redes

De esta forma ha pedido "retomar el control" de las redes sociales, exponiendo que en su país "la media supera las cuatro horas diarias frente a pantallas en estas redes. Es tiempo robado a la lectura, al deporte y a la capacidad de conocer a otros".

Ha bautizado esta problemática de "multicrisis", señalando que "los extremos son mucho más capaces de captar la angustia y la ira de forma más eficaz": "Hay auges de la extrema derecha por toda Europa con respuestas simplistas, diciendo: 'conmigo irá mucho mejor'. Responde a la polarización de las sociedades y a las consecuencias de las crisis que han emergido".

Por ello plantea una "rehumanización de las redes sociales" para retomar el control, recuperar la "eficacia colectiva" ya que "Europa se ha vuelto demasiado lenta en comparación con China o EE.UU., por lo que debe recuperar agilidad en la toma de decisiones", además de recuperar la "capacidad de innovar".