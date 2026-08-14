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Colombia supera las 72 horas del terremoto: 281 muertos, 379 desaparecidos y 12 españoles aún sin localizar

El balance asciende a 281 fallecidos y 3.971 heridos, mientras los equipos de rescate mantienen la búsqueda. Exteriores confirma la muerte de un español y otros 12 siguen sin localizar.

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Colombia supera las 72 horas del terremoto: 281 muertos, 379 desaparecidos y 12 españoles aún sin localizar. | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Colombia supera las 72 horas desde el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país y los equipos de emergencia continúan buscando a las personas que permanecen bajo los escombros. El último informe de las autoridades eleva el balance a 281 muertos, 3.971 heridos y 379 desaparecidos, mientras que 348 personas han sido rescatadas.

Las labores continúan durante el día y la noche. Bomberos, militares, voluntarios y vecinos retiran restos de edificios y buscan cualquier señal que permita localizar a supervivientes. Sin embargo, el paso del tiempo reduce las posibilidades de encontrar personas con vida.

"Lamentablemente estamos llegando a un tiempo en que la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando, pero la consigna es no dejar de buscar", ha explicado David Santiago Tamayo Roldán, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Primer español fallecido en el terremoto

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado también la primera víctima española como consecuencia del terremoto. Se trata de un ciudadano con doble nacionalidad. Otros 12 españoles continúan sin localizar, según la información facilitada en las últimas horas.

La dimensión de los daños continúa actualizándose. El último reporte del Gobierno colombiano contabiliza 65.841 viviendas averiadas, 10.677 destruidas y 127 edificios colapsados.

Entre quienes han sobrevivido también comienza otra etapa. Muchas familias permanecen en viviendas dañadas o han perdido sus casas. Indira se encontraba con su madre de 83 años y sus hijos cuando comenzó el terremoto. "Estaba con mi mama de 83 años y mis hijos en la cocina cuando cayó el primer pedazo de pared e intentamos salir como a los 30 segundos", relata.

La ayuda llega a las zonas afectadas

Mientras continúa la búsqueda, la ayuda humanitaria comienza a distribuirse entre los damnificados. A Quibdó, una de las ciudades afectadas, han llegado cerca de 18 toneladas de alimentos, colchonetas, kits de higiene y otros suministros.

También se han movilizado iniciativas particulares. El futbolista colombiano Jhon Arias ha gestionado tres aviones con ayuda para Quibdó y ha enviado cerca de 2,5 toneladas de suministros. "Estamos disponibles para brindar la mayor ayuda que esté a nuestro alcance", afirmó.

La respuesta ciudadana también se extiende a las zonas de rescate. Voluntarios recogen alimentos y material, mientras algunos establecimientos preparan comida para quienes trabajan entre los escombros.

El presidente de Colombia ha anunciado además un plan destinado a la reconstrucción. Mientras comienza esa fase, la prioridad sigue bajo los edificios derrumbados: localizar a los cientos de desaparecidos cuando ya han transcurrido más de tres días desde el terremoto.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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