Una limpiadora consigue un contrato como modelo de Gucci al ser vista por las calles de Londres

Su nombre es Clara Louise, tiene 24 años y se ha convertido en la cara de grandes marcas internacionales como Gucci. Un golpe de suerte cambió por completo su vida, dejando de trabajar como limpiadora para convertirse en modelo al ser vista por las calles de Londres.

Rob Wilson, director de la agencia FOMO Models, vio a la joven en Hackney, al este de Londres, en junio de 2019. En ese momento, se acercó a ella y la propuso para castings de las mejores marcas internacionales de moda.

"Rob me vio en la calle de camino al gimnasio y me preguntó si alguna vez había modelado. Le dije que no, que estaba bastante indiferente al respecto, pero tuvimos una conversación y el resto ya es historia", declaró a la revista 'Metro'.

Louise se define como "una chica normal del este de Londres" y sigue persiguiendo su sueño de trabajar como maestra. "No encajaba en ese mundo", explica sobre sus inicios en la moda. Trabajaba entonces como limpiadora en distintos domicilios, pero ahora se siente orgullosa de poder decir que "estoy allanando el camino y podré decirle a mis nietos que fui una modelo de Gucci".

Desde entonces, la joven ha aparecido en varias colaboraciones, incluyendo su foto en la portada de la revista 'Pictiony' en un anuncio con Gucci.

"Ha aumentado mi autoestima"

"Entré en la industria del modelaje sin estar segura de en qué me estaba convirtiendo realmente. No estaba segura de mi imagen corporal ni de lo que diría la gente", explica en la publicación de Instagram.

"Darme tiempo para amarme de verdad y aprovechar todas las oportunidades ha aumentado mi autoestima. Todavía estoy emocionada", confesaba, al tiempo que sumaba a todas las personas que le han ayudado su agradecimiento por cambiar su vida.