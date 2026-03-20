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Los líderes europeos dan luz verde a los esfuerzos para desbloquear Ormuz, pero "cuando se den las condiciones"

El primer Consejo Europeo desde el comienzo de la guerra de Irán acabó bien entrada la noche.

Líderes de la UE en el Consejo Europeo

Los líderes europeos dan luz verde a los esfuerzos para desbloquear Ormuz, pero "cuando se den las condiciones" | Europa Press

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Miriam Vázquez
Publicado:

"Esta no es la guerra de Europa". Esta es la respuesta que la UE da a Donald Trump. Tras la reunión del Consejo Europeo se ha hecho un llamamiento al "pleno respeto" del Derecho Internacional "a todas las partes", aunque sin una mención explícita a Estados Unidos e Israel. Abogan por la diplomacia para desbloquear el estrecho de Ormuz, pero no toman medidas comunes.

Los Veintisiete han dado su visto bueno a la disposición de algunos Estados miembro a contribuir en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz y garantizar la libertad de navegación una vez que "se den las condiciones".

"El Consejo Europeo celebra el refuerzo anunciado por algunos Estados miembro, incluso mediante una coordinación reforzada con los socios de la región para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, una vez se den las condiciones necesarias".

Señalan que es necesaria una desescalada de la violencia para dar "oportunidad" a la negociación. Macron ha indicado antes de la cumbre que "todos los ánimos deberían calmarse" y que "los que combaten deberían detenerse".

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado que el bloque comunitario está "dispuesto a ayudar" en un proceso negociador, pero que para ello "deben cesar las hostilidades.

El recién nombrado primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten apunta que "por el momento no hay una clara indicación de si hay una propuesta para una misión en el estrecho, y además la situación para empezar una misión en Ormuz es por el momento demasiado volátil. Así que necesitamos pone el foco en desescalar la guerra y después buscar medidas que podamos adoptar".

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Mundo

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Líderes de la UE en el Consejo Europeo

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