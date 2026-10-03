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Letonia afronta las urnas con la amenaza rusa en el horizonte

Este mismo sábado, Lituania ha cerrado durante menos de una hora el aeropuerto de Vilna después de detectar un objeto no identificado que podía ser un dron procedente de Bielorrusia.

Cazas rusos en Lituania

Letonia afronta las urnas con la amenaza rusa en el horizonte | Antena 3 Noticias

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Las elecciones parlamentarias que hoy se celebran en Letonia están marcadas por una preocupación que trasciende las urnas: la seguridad frente a Rusia. En los países bálticos, cualquier incidente en el espacio aéreo sigue con especial atención.

Este mismo sábado, Lituania ha cerrado durante menos de una hora el aeropuerto de Vilna, después de detectar un objeto no identificado que podía ser un dron procedente de Bielorrusia. La alerta ha provocado el despliegue de cazas de la OTAN para tratar de localizarlo e identificarlo. Las autoridades lituanas han precisado que el objeto no ha podido ser identificado completamente, y que incluso se estudia la posibilidad de que la alerta respondiera a una "anomalía atmosférica o la migración de aves".

Un episodio que se suma a otros incidentes recientes y que explica el refuerzo de la vigilancia en el flanco oriental de la Alianza. En Letonia, además, los servicios de seguridad han reforzado las medidas durante las elecciones ante el riesgo de posibles intentos de interferencia, y campañas de desinformación atribuidas a Rusia.

La posición estratégica de Kaliningrado

Y en el centro de esta geografía estratégica aparece Kaliningrado. Este territorio ruso, situado entre Polonia y Lituania y separado del resto de Rusia, alberga importantes capacidades militares rusas. Su posición tiene una doble dimensión: es un enclave estratégico para Moscú, pero también puede convertirse en una zona vulnerable si queda aislada en un escenario de conflicto.

A unos cien kilómetros se encuentra el corredor de Suwalki, la franja de territorio que conecta Polonia con Lituania. Es la única conexión terrestre entre los países bálticos y el resto del territorio de la OTAN. Por eso, su seguridad es una de las principales preocupaciones militares de la región.

Polonia y Lituania han realizado maniobras para preparar la defensa de este eje, y trabajan también en aviones para responder a una eventual emergencia y evacuar a población civil.

En este escenario, cada incursión aérea, cada alerta y cada movimiento militar adquieren una dimensión estratégica. Los países bálticos, miembros de la OTAN, refuerzan así su vigilancia mientras Rusia mantiene la presión sobre el flanco oriental europeo.

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