Una madre organiza el secuestro de su hija con discapacidad mental para que deje de hablar con un extraño vía online

Una madre ha sido arrestada tras organizar un secuestro simulado de su hija con discapacidad mental. El objetivo de dicha retención era de que su primogénita, de 22 años,dejara de hablar con un extraño vía online. La madre, Tamara "Tammi" Hamby, se entregó después de reclutar a tres personas para ayudar a secuestrar a su hija.

La detenida se trata de una madre de Arkansas (Estados Unidos). Fue el pasado 17 de noviembre, cuando los agentes actuaron acorde a un secuestro de la hija de Tamara Hamby, según detalla la orden de arresto y recoge 'New York Post'.

El motivo por el que la madre cometió este hecho fue para enseñarle a su hija que no debía de hablar con personas ajenas a través de internet. Al parecer, la joven estaba hablando con un hombre que se hacía pasar por el cantante estadounidense Luke Bryan. Según recoge 'People', los padres pensaban que la persona que había al otro lado de la pantalla era un impostor. Sus esfuerzos para convencer a la hija de que dejara de hablar con el varón no funcionaron, por lo que la madre diseñó un plan.

La cronología del secuestro

Los involucrados en este plan fueron Shannon Yazmin Yvonne Childers, una enfermera a domicilio quien ayuda a cuidar de la hija y otros dos individuos que reclutó la sanitaria: David Q. Quach y Nico Austria.

Según recoge 'New York Post', el plan de la madre era que alguien fingiera ser socio de Luke Bryan y contactara con su hija para un encuentro. La orden judicial detalla que la idea era que la persona recogiera a la joven, que la llevara a un campo y le exigiera dinero antes de atarla a un árbol.

Quach y Austria se presentaron en casa de Hamby con un pasamontañas y secuestraron a la joven. Sin embargo, Austria tomó un camino equivocado y se dirigió a un campo diferente. La joven fue atada a un árbol. Sin embargo, se liberó y trató de escapar. No obstante, los otros dos implicados consiguieron retenerla y volvieron a atarla.

La joven volvió a escapar y pudo llamar al 911. "Ella temía por su vida y se aferró fuertemente a un osito de peluche durante todo el tiempo que hablé con ella durante su entrevista", dijo el agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Crawford en un relato", expresó un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Crawford, tal y como recoge 'New York Post'.

El padre de la joven se lamenta sobre el secuestro a su hija: "Un plan mal ejecutado"

El padre explicó que lo intentaron todo para que su hija dejara de hablar con el varón, pero que, sin embargo, no ha dejado de comunicarse con él. "Iba a por ella. Iba a llevársela. Así que mi esposa, sin mi conocimiento, con su asistente y un par de amigos, intentó intervenir", ha añadido Jeffrey Hamby, el padre de la joven.

"Después de agotar todas las vías posibles para evitar el contacto, incluyendo pedir ayuda a tres agencias policiales diferentes sin obtener ninguna, un padre responsable intentaría mostrarle, de la forma más segura y controlada posible, cómo es el verdadero peligro para protegerla de este depredador" ha añadido.

Según el esposo de la madre, Jeffrey Hamby, ha manifestado que su esposa estaba tratando de hacer lo correcto. No obstante, el padre confesó que el plan estaba "mal concebido" y "mal ejecutado".

Por su parte, los otros tres implicados también fueron arrestados con relación al secuestro.

