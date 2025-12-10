Australia vive su primer 'apagón' de redes sociales para menores de 16 años

Australia ha comenzado este miércoles a aplicar una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, una medida que ha causado que miles de adolescentes queden bloqueados de sus perfiles y que el Ejecutivo ha defendido por la protección de su salud mental.

El Gobierno australiano ha confirmado hoy que pedirá a las compañías involucradas datos concretos sobre el número de cuentas desactivadas desde la entrada en vigor de la norma, en la medianoche de este 10 de diciembre.

La ministra de Comunicaciones australiana, Anika Wells, ha asegurado en ABC que ya han registrado más de 200.000 bajas sólo en TikTok y que se esperan "cientos de miles más" en los próximos días. "Mañana escribiremos a las plataformas para pedir cifras oficiales y continuaremos monitoreándolas cada mes", ha indicado.

La normativa, aprobada tras meses de deliberaciones y consultas parciales con expertos y organizaciones, obliga a Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord y Kick demostrar que han tomado "medidas razonables" para identificar y desactivar cuentas de usuarios por debajo de la edad permitida. Las plataformas deberán pagar hasta 32 millones de dólares si incumplen esa medida.

No obstante, aplicaciones como WhatsApp o Messenger, consideradas exclusivamente de mensajería, quedan fuera de esta prohibición y se han convertido en refugio para muchos adolescentes que buscan mantener el contacto con amigos y familiares.

La responsable de la Oficina de Seguridad Electrónica de Australia (eSafety), Julie Inman-Grant, encargada de supervisar el proceso, ha defendido esta decisión en una publicación en LinkedIn, asegurando que se trata de "un paso hacia una mayor alfabetización digital antes de que los menores accedan plenamente a las plataformas".

El Ejecutivo australiano asegura que los adolescentes están sometidos a una presión creciente en el ámbito digital y que la exposición temprana a redes sociales puede aumentar los problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar.

Entre los riesgos más mencionados figuran el ciberacoso, engaño pederasta, el acceso a contenidos violentos y la manipulación de los algoritmos, además del debate sobre el suicidio de jóvenes tras episodios de acoso en línea o crisis de salud mental.

Otros países y regiones, como la Unión Europea, consideran también establecer una edad mínima y Malasia ya ha anunciado sus planes de crear una normativa similar a la australiana a principios del próximo 2026.

Opinión de los españoles que viven en Australia

Algunos residentes de nuestro país en Australia han mostrado en Antena 3 Noticias sus opiniones diversas ante la aplicación de esta medida. Por un lado, Ángel Ibarra opina que "no es justo que puedas meter a gente de 16 comparados con los de 11 años", en contraposición con la opinión de Manuel Cebrián, que indica que "estas molestias en la actualidad van a traer grandes beneficios en el futuro".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.