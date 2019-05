Lady Gaga se convierte en la estrella de la gala MET cambiándose hasta en cuatro ocasiones de vestido

Esta pasada madrugada se ha celebrado la gala MET en el Museo Metropolitano de Nueva York. Esta gala se pone a los pies de lo antinatural, de la extravagancia.

En esta gala, Lady Gaga ha acaparado toda la atención. Lo ha hecho gracias a sus cuatro cambios de vestuario sobre la alfombra rosa. La cantante llegó con un abultado vestido fucsia que se quitó para mostrar un traje negro. Después otro rosa y cuando parecía que no había más sorprendió quedándose en ropa interior.

La cantante no ha sido la única, Katy Perry se ha convertido en candelabro y el actor Jared Leto ha optado por un complemento muy particular. Aunque no lo parezca, todo este show tiene un fin benéfico: recaudar fondos para el instituto del vestido.

También te puede interesar...

Así será la gala MET, el gran evento de moda y código de vestimenta

Lady Gaga se hace un tatuaje pero "demasiado tequila" impide que se dé cuenta de un grave error