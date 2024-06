Kate Middleton anuncia que reaparecerá este sábado y reconoce un "un buen progreso" en el tratamiento de su cáncer

La Princesa de Gales, Kate Middleton, hará mañana su primera aparición oficial en público desde que anunció el pasado marzo que padece cáncer. La ceremonia que celebra el cumpleaños del rey Carlos III, conocida como 'Trooping the Colour', será el escenario de esta emotiva reaparición.

El Palacio de Kensington, residencia oficial de la Princesa, difundió un mensaje escrito por ella misma junto a una reciente fotografía. En su mensaje, Catalina expresó su entusiasmo por asistir al desfile militar junto a su esposo, el Príncipe Guillermo, y sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis.

"Pese a que mi tratamiento con quimioterapia continuará durante los próximos meses, confío en poder estar presente en algunas actividades públicas más este mismo verano", escribió la Princesa de Gales. "Tengo ganas de asistir al desfile por el cumpleaños del rey este fin de semana con mi familia y espero unirme a unos cuantos compromisos públicos durante el verano, pero sabiendo que no he salido de peligro todavía".

Catalina también reflexionó sobre su enfermedad y el impacto que ha tenido en su vida. Agradeció los numerosos mensajes de apoyo recibidos y mencionó que está realizando "buenos progresos", aunque señaló que "hay días buenos y días malos". La Princesa destacó la importancia de escuchar a su cuerpo y permitirle el tiempo necesario para curarse.

"En los días que me siento suficientemente bien, es una alegría implicarme en la vida escolar, pasar tiempo personal con las cosas que me dan energía y positivismo, así como comenzar a hacer algo de trabajo desde casa", añadió. Además, subrayó que su tratamiento continúa y lo hará durante unos meses más, lo que la ha llevado a aprender a ser paciente y manejar la incertidumbre.

Durante el 'Trooping the Colour', la Princesa Catalina se desplazará en una carroza junto a sus hijos Jorge, Carlota y Luis, mientras que el Príncipe Guillermo lo hará a caballo. Se espera que, si su estado de salud lo permite, Catalina salga a saludar junto al resto de la familia real desde el balcón del Palacio de Buckingham.

Esta aparición será un momento significativo no solo para la familia real, sino también para el público que ha mostrado su apoyo a la Princesa en estos tiempos difíciles. El 'Trooping the Colour' no solo celebra el cumpleaños del rey Carlos III, sino que también será una muestra de fortaleza y unidad familiar en tiempos de adversidad.

