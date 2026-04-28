Embargan un edificio del Instituto Cervantes en Holanda por los impagos de las renovables

Un tribunal ha ordenado el embargo del edificio que hasta ahora acogía la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos, valorado en diez millones de euros. Ocurre debido a que España lleva años sin pagar las deudas que tiene con varias multinacionales por las subvenciones en las energías renovables. Se trata de un edificio que pertenece al Estado español. Ahora, posiblemente salga a subasta pública.

En concreto, la decisión llega vinculada al impago de la deuda que arrastra España por el caso Eurus, filial de energía de renovables de Toyota.

La medida, adoptada por la Justicia neerlandesa a instancias de los acreedores del Reino de España, ha quedado ya inscrita en el registro de la propiedad neerlandés y afecta a la titularidad de un activo situado en el número 3 de Domplein, en pleno centro histórico de Utrecht, que, a partir de estimaciones de mercado, cabe imputar a la propiedad un valor de mercado cercano a los 10 millones de euros, según las mismas fuentes de los acreedores, que estudian ahora avanzar hacia una eventual subasta pública del inmueble.

Autorizado el embargo ejecutivo del inmueble

El Tribunal de Distrito de La Haya ha autorizado el embargo, que el pasado 19 de marzo concedió la ejecución en Países Bajos de los laudos arbitrales dictados relacionado con el caso Eurus. Sobre esta base, y tras haber sido España formalmente notificada el pasado 20 de abril sin que se produjera el pago de la indemnización pertinente, el 24 de abril se ha autorizado el embargo ejecutivo del inmueble.

Fuentes de los acreedores han detallado que el centro del Instituto Cervantes en Utrecht no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española, al ser un ente cultural que también alberga eventos y conferencias, "de modo que un eventual recurso que alegue inmunidad soberana tendrá escaso recorrido, habida cuenta del tipo de propiedad y del uso que se da a la misma".

La actividad sigue con "normalidad"

Tras conocerse el embargo de este edificio, el Instituto Cervantes continúa con la actividad en su centro de Utrech. "La actividad académica y cultural del Instituto Cervantes de Utrecht continúa con total normalidad", han señalado a Europa Press fuentes de la institución que han destacado que "el edificio que ocupa el centro pertenece a Patrimonio del Estado y el Instituto Cervantes lo utiliza en régimen de adscripción".

Por el momento, el Cervantes no ha recibido "comunicación formal" acerca del embargo, por lo que ha declinado pronunciarse sobre el proceso. En todo caso, precisan que "la cuestión de fondo, las reclamaciones de indemnización por inversión en renovables, es ajena completamente a la actividad del Instituto Cervantes".

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