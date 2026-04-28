Muere a los 24 años el concursante de 'La Voz' Dylan Carter

El mundo de la canción se viste de luto tras la muerte de Dylan Carter, el concursante del programa 'The Voice' (La Voz) fallecido este fin de semana en un accidente en carretera. El cantante de 24 años conducía un Tesla por el condado de Colleton, en Carolina del Sur, cuando perdió el control del vehículo.

La canción 'I look to you' de Whitney Houston le sirvió como carta de presentación para conquistar al mundo. En 2023, durante la temporada 24 del programa estadounidense, consiguió emocionar a los cuatros coaches con esta interpretación que dedicaba a su madre fallecida.

Un esperanzador futuro torcido por un incontrolable revés al volante. Según el informe emitido por la policía, el joven "chocó contra un bordillo, contra un poste de luz, contra una valla y luego volcó".

A pesar de que fue atendido y trasladado al hospital, los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida y acabó falleciendo poco después.

El joven artista tenía previsto dar un concierto en el municipio de Moncks County el pasado lunes. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, Thomas Hamilton Jr, se vio en la obligación de comunicar la inesperada noticia un día antes del espectáculo previsto. Confirmaba la noticia en redes sociales: "Nuestra familia está desconsolada al enterarse del fallecimiento de Dylan Carter en un accidente automovilístico. Como cantante talentoso, frecuentemente deleitaba a nuestra comunidad con sus actuaciones en eventos de la ciudad. Su amabilidad y encanto le valieron un inmenso respeto, y su ausencia se sentirá profundamente", anunciaba.

La actriz y cantante Reba McEntire fue su mentora durante su paso por el programa, con la que llegó a la fase de Batallas. A través de su cuenta de Instagram, la que había sido su coach también le ha dedicado unas palabras: "Extrañaremos mucho a Dylan. Era un joven brillante, amable y talentoso que trajo un gran rayo de sol a The Voice. Descansa en paz, mi querido amigo".

Dylan Carter había demostrado mucho más que un don sobre el escenario. A sus 24 años, el joven ya había cofundado una organización benéfica contra el cáncer de mama llamada, que también ha publicado un mensaje de apoyo: "Con el corazón entristecido comunicamos el fallecimiento de Dylan Carter, talentoso músico y alguien que significó mucho para nuestra comunidad. Estamos destrozados, pero nos consuela saber que está en el cielo junto a su madre. Agradecemos el amor que brindó a esta comunidad y el impacto que deja atrás. Llevaremos su luz y seguiremos la misión en su honor; por favor, mantengan a su familia en sus oraciones mientras enfrentan esta pérdida".

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