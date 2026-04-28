La OTAN se plantea dejar de celebrar sus cumbres anuales para evitar más choques de Trump con los aliados europeos

La OTAN se plantea dejar de celebrar cada año sus cumbres de jefes de Estado, tal y como desvela la agencia Reuters, en lo que sería una forma de minimizar al máximo el choque entre Donald Trump y el resto de aliados evitando estos encuentros, que es donde normalmente más se ve el roce entre los países aliados.

La cumbre de este año se va a celebrar, está convocada para el 10 de julio en Turquía, pero habrá que ver qué ocurre con la del año que viene, y sobre todo con la de 2028 que es año de elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Esta información llega unos días después del ataque contra el presidente estadounidense. Por el momento, las autoridades federales de Estados Unidos avanzan en la investigación del ataque, mientras el principal sospechoso se enfrenta a penas que podrían suponer cadena perpetua.

El acusado ha sido imputado por tres cargos federales: intento de asesinato del presidente, transporte interestatal de un arma de fuego para cometer un delito grave y uso de un arma de fuego durante un delito violento. Este último contempla una pena mínima obligatoria de diez años que deberá cumplirse de forma consecutiva a cualquier otra condena.

Acerca de la acusación, el sospechoso portaba un auténtico arsenal en el momento de su detención: una escopeta Mossberg de acción de bomba calibre 12, una pistola semiautomática del calibre .38, al menos tres cuchillos y diverso material táctico. Ahora, los investigadores intentan reconstruir sus motivaciones y determinar si el ataque fue planificado durante meses.

Una de las principales líneas de investigación se centra en su actividad en redes sociales. Las autoridades analizan si el perfil 'coldforce' pertenece a Cole Tomas Allen. En esas publicaciones, el usuario calificaba a Trump de "traidor" y animaba a otros críticos del presidente a comprar armas, según una revisión de cuentas realizada por 'CNN'.

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