El juicio a Donald Trump encara su recta final con todas las opciones en el aire

Ha sido un juicio con momentos embarazosos para Trump, como cuando Stormy Daniels se recreó en detallar el supuesto encuentro sexual entre ambos.

Ha sido un juicio con momentos peligrosos para Trump, como cuando su exabogado Michael Cohen desmenuzó con supuesta precisión los pagos a la ex actriz porno, a quien se pretendía mantener en silencio.

Y ha sido un juicio con momentos tensos para Trump, como en las numerosas veces que el juez le ha amonestado, llegando incluso a advertirle de que podría ir directamente al calabozo.

Pero pese a todo ello, absolutamente nadie puede con honestidad predecir cuál será el efecto sobre el jurado.

Aún faltan las conclusiones finales, pero es muy probable que no alteren la inclinación de los doce neoyorkinos de quienes depende el veredicto.

En realidad no depende de los doce, sino de cada uno de ellos en particular, porque es necesario que haya unanimidad para condenarle y, por tanto, si solo uno de ellos no lo hace, Trump no será formalmente acusado y el juicio puede tener que volver a celebrarse o quedar en nada.

Pero, además, es enteramente posible que una mayoría del jurado directamente entienda que Trump no es culpable. Sencillamente, no es posible predecirlo.

Del mismo modo, no hay forma de pronosticar el efecto del juicio sobre el futuro político de Trump. Es obvio que la inmensa mayor parte de estadounidenses tiene una idea sobre el expresidente que no depende del juicio. Es también razonable pensar que hay una pequeña minoría que sí podría basar su voto en lo que decida el jurado.

Pero es un porcentaje pequeño y, además, de aquí a noviembre se presentarán numerosas circunstancias con capacidad de volver a influir a esa pequeña minoría.

Trump no irá a la cárcel

En suma, el juicio no parece que sea tan políticamente peligroso para Trump como tantas veces se había dado a entender. Y, desde luego, pase lo que pase, el expresidente no irá a la cárcel.

Si es condenado, podrá apelar y ningún juez le va a poner entre rejas mientras se tramita su apelación y él hace su campaña electoral.

Además, de nuevo: en ningún sitio está escrito que Trump vaya a perder. Que no haya unanimidad en el jurado o, más aún, que sea declarado inocente son opciones completamente verosímiles.

