Juanjo Fernández, analista militar, avisa: "Israel no va a parar hasta acabar con Irán"

Juanjo Fernández, analista militar, ha analizado en la mañana de este miércoles con Manu Sánchez y avisa: "Israel no va a parar hasta acabar con Irán". Irán ha atacado demostrando que son fuertes y aun tienen recursos suficientes, es una forma de decir "estamos aquí, seguimos en la guerra y no la vamos a parar".

"Irán ha hecho lo que le correspondía hacer" tras las amenazas de Donald Trump, afirma Juanjo. El analista también ha hablado sobre el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes del mundo en el envío de petróleo. "Cualquier incidencia que ocurra ahí, afecta a la economía mundial".

"Las minas navales son muy importantes"

Con una mina naval no controlas la ruta de navegación, pero "impides" que otro la utilice. "Irán tiene muchas, las despliega y paraliza el tráfico". La respuesta estadounidense e israelí ha sido la de atacar sus buques y destruirlos gracias a su superioridad aérea.

"Las guerra son muy caras y las baratas son las que se pierden". El dinero ene este tipo de guerras es muy importante porque "van de la mano" con la munición. El nivel de los arsenales de Estados Unidos e Israel es un factor muy importante ya que Israel "depende" de lo que EE.UU les facilite. El analista militar hace especial hincapié en uno de los factores que podría acortar la guerra, la munición, "no controlamos cuanto tiene Israel en sus arsenales, por su propia idiosincrasia de estar siempre en guerra".

La decisión de finalizar la guerra "estará en manos" de Estados Unidos. "Donald Trump se levantará un día y dirá que ha ganado la guerra e irá a otra cosa". Juanjo Fernández concluye que Irán es un "enemigo en términos estratégicos para Estados Unidos y para Israel es un enemigo vital".

