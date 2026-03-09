Oriente Próximo
José Antonio Gurpegui: "Me sorprende el nombramiento del nuevo líder supremo de Irán"
Manu Sánchez analiza la actualidad internacional junto al catedrático de estudios norteamericanos de la Universidad de Alcalá y director del Instituto Franklin.
- Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Tel Aviv lanza una nueva oleada de ataques contra Líbano y Teherán
- Irán nombra líder supremo a Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá asesinado, en pleno pulso con EEUU e Israel
- El conflicto con Irán amenaza con encarecer la gasolina: el petróleo se dispara y reaviva el temor a otra crisis energética
Publicidad
José Antonio Gurpegui, director del instituto Franklin- UAH, analiza el panorama internacional con el nuevo nombramiento del líder de Irán. "El nombramiento sorprende. Hace meses su hijo no contaba", ha afirmado.
El nuevo nombramiento ha traído de la mano el anuncio de Israel y Estados Unidos de que van a ir a por él "y que lo van a matar". La elección del nuevo líder supremo se marca en un panorama dentro de la huida hacia delante del régimen de los Ayatolás y que supone un aviso al mundo de que Irán seguirá atacando y "no dando tregua a sus vecinos", ha concluido Gurpegui.
El nombramiento, señal de que el conflicto no tiene fin
Lo peor que le puede pasar al mundo y a la economía, tanto mundial como de Estados Unidos es que este conflicto no tenga fecha final. Donald Trump "ya está empezando" a pagar a nivel doméstico todo el conflicto.
Fundamentalmente, el precio de la gasolina "es un catalizador para la sociedad norteamericana, Trump sabe que eso le hace muchísimo daño", afirma Gurpegui.
"Trump podría estar recudiendo significativamente su popularidad"
El presidente de los Estados Unidos conoce que la subida de la gasolina le afecta directamente ya que uno de sus grandes argumentos en la campaña electoral era que iba a bajar el precio de la gasolina y la inflación. Hasta ahora, Trump no lo había conseguido, manteniendo unos números iguales a los de Joe Biden.
José Antonio Gurpegui concluye en el análisis que lo ocurrido va "a crear problemas muy serios y muy graves, reduciéndose de forma muy preocupante su popularidad".
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- El teniente general retirado Juan Antonio Castillo cree que "el nombramiento de Mojtaba Jameneí abre una oportunidad de negociación"
- ¿Qué es la lluvia negra que cubre el cielo de Teherán?
- Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Tel Aviv lanza una nueva oleada de ataques contra Líbano y Teherán
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.
Publicidad