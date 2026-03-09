José Antonio Gurpegui: "Me sorprende el nombramiento del nuevo líder supremo de Irán"

José Antonio Gurpegui, director del instituto Franklin- UAH, analiza el panorama internacional con el nuevo nombramiento del líder de Irán. "El nombramiento sorprende. Hace meses su hijo no contaba", ha afirmado.

El nuevo nombramiento ha traído de la mano el anuncio de Israel y Estados Unidos de que van a ir a por él "y que lo van a matar". La elección del nuevo líder supremo se marca en un panorama dentro de la huida hacia delante del régimen de los Ayatolás y que supone un aviso al mundo de que Irán seguirá atacando y "no dando tregua a sus vecinos", ha concluido Gurpegui.

El nombramiento, señal de que el conflicto no tiene fin

Lo peor que le puede pasar al mundo y a la economía, tanto mundial como de Estados Unidos es que este conflicto no tenga fecha final. Donald Trump "ya está empezando" a pagar a nivel doméstico todo el conflicto.

Fundamentalmente, el precio de la gasolina "es un catalizador para la sociedad norteamericana, Trump sabe que eso le hace muchísimo daño", afirma Gurpegui.

"Trump podría estar recudiendo significativamente su popularidad"

El presidente de los Estados Unidos conoce que la subida de la gasolina le afecta directamente ya que uno de sus grandes argumentos en la campaña electoral era que iba a bajar el precio de la gasolina y la inflación. Hasta ahora, Trump no lo había conseguido, manteniendo unos números iguales a los de Joe Biden.

José Antonio Gurpegui concluye en el análisis que lo ocurrido va "a crear problemas muy serios y muy graves, reduciéndose de forma muy preocupante su popularidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.