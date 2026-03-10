El agua, otro frente de la guerra en Irán: las plantas desalinizadoras nuevos objetivos de EE.UU.

A final de la tarde del lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la ofensiva contra Irán estaba "prácticamente terminada" y que se iba "a terminar muy rápido". Apenas unas horas después, su secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que este martes será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán".

Según Hegseth, durante la jornada de hoy se lanzará "la mayor cantidad de ataques". Pero en Irán hay una preocupación que afecta a millones de personas en la península arábiga. El sábado, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, comunicó que "Estados Unidos ha atacado una planta desalinizadora en Qeshm".

El agua es el principal componente del cuerpo humano, y aunque nos hayamos acostumbrado a su presencia, la realidad es que es muy escasa sobre todo en Oriente Medio. Según un informe de 2020 del Centro de Investigación del Golfo el agua subterránea sumada a la procedente de la desalinización suman cerca del 90% de los recursos hídricos de la región: 86% eb Inán, 85% en Baréin, 70% en Arabia Saudíta y en torno al 42% en Emiratos.

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo representan alrededor del 60% de la capacidad mundial de desalinización del agua y según datos del Centro Árabe de Washington, representan casi el 40% del agua desalinizada en el mundo.

En Irán alrededor del 90% del agua dulce se destina a la agricultura, mientras que más del 70% a aldeas rurales en riesgo de despoblamiento. Cabe recordar que el pasado mes de agosto la región iraní entró en su quinto año consecutivo de sequía. En verano el 80% de sus embalses estaban casi vacíos.

"Amenaza directa a la supervivencia civil"

Los ataques estadounidenses a la planta de desalinización "supone un paso importante y representa una grave escalada", señala el académico omaní de la Universidad de Waseda en Japón, Abdullah Baaboo, al 'The New York Times', añadiendo que "atacarlas corre el riesgo de convertir una confrontación militar en una amenaza directa a la supervivencia civil" porque "son recursos vitales esenciales que abastecen de agua potable a millones de personas".

Además, el ministro de exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha anunciado que se reunirá con su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi.

Irán continúa atacando Bahréin

Sin embargo, el régimen iraní no se queda atrás, y los bombardeos en los países del Golfo continúan. En Bahréin una mujer ha muerto y otras ocho personas han resultado heridas por un "flagrante" ataque contra un edificio residencial.

En los últimos días este país se ha vuelto un objetivo de las operaciones militares de Irán, como el bombardeo que dejó 32 heridos o el ataque a la única refinería de la región en Maamir, en una ofensiva en la que afortunadamente no se registraron víctimas.

