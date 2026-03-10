Trump lanza mensajes contradictorios sobre la guerra con Irán mientras intenta frenar la subida del petróleo

Las últimas horas han dejado un auténtico aluvión de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la guerra con Irán. Un conjunto de mensajes que, más que aclarar la estrategia estadounidense, han evidenciado contradicciones y cambios de tono mientras la Casa Blanca intenta contener el impacto económico del conflicto, especialmente en el precio del petróleo.

En varias entrevistas concedidas a medios estadounidenses, Trump ha asegurado que la guerra está "cerca de terminar". Sin embargo, apenas unas horas después, el propio presidente dejó abierta la puerta a intensificar la ofensiva militar. "Podríamos decir que fue un éxito rotundo... o podríamos ir más allá, y vamos a ir más allá", afirmó.

Las declaraciones llegan después de que el precio de la gasolina en Estados Unidos llegara a subir hasta un 15% en pocas horas tras los primeros ataques, aunque posteriormente se moderó. Los mercados también reaccionaron con incertidumbre, con caídas cercanas al 1% en la apertura bursátil.

En paralelo, Trump ha defendido que la operación militar era necesaria para evitar un ataque inminente contra Estados Unidos, Israel y otros países de Oriente Medio. "En una semana iban a atacarnos al cien por cien", aseguró el presidente, que sostiene que las capacidades militares iraníes han quedado prácticamente destruidas.

Al mismo tiempo, el mandatario ha intentado lanzar mensajes de calma al sector energético. Trump ha animado a las compañías petroleras a mantener el transporte de crudo a través del estratégico Estrecho de Ormuz, pese al riesgo de escalada en la zona.

¿Qué escenarios estudia Trump?

Mientras tanto, nuevas informaciones publicadas por CNN apuntan a que la Casa Blanca estaría estudiando escenarios a medio plazo que incluirían el posible envío de comandos para asegurar el control del uranio iraní.

Con todo, el mensaje que emerge tras esta sucesión de declaraciones es ambiguo: aunque Trump insiste en que el conflicto se acerca a su final, la posibilidad de una escalada militar sigue sobre la mesa.

