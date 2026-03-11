Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Isla de Kharg, el 'botín' de la guerra que podría hundir a Irán y al mundo

A pesar de la presión de Israel, la administración estadounidense se muestra reacia a atacar el pulmón económico y petrolero de la República Islámica. Destruirlo paralizaría a Teherán, pero el coste global sería incalculable.

La Isla de Kharg, el "botín" que podría hundir a Irán y al mundo

María Lafalla
Publicado:

La premisa parece sencilla: para derrocar a un régimen, hay que asfixiar su cartera. En Irán, esa billetera tiene nombre y coordenadas: la Isla de Kharg. Este diminuto islote de coral de apenas 24 km², custodiado por la Guardia Revolucionaria iraní, procesa el 90% de las exportaciones petroleras del país. Sin embargo, mientras el ex primer ministro israelí Yair Lapid exige su destrucción total, Washington duda.

El centro neurálgico del crudo

Ubicada a 28 kilómetros de la costa iraní, en el norte del Golfo Pérsico, Kharg es la columna vertebral de Irán. Sus aguas profundas permiten el atraque de superpetroleros que transportan 950 millones de barriles anuales, principalmente hacia China.

Lo que en el siglo XX bajo el gobierno del Sha fue un remoto exilio para presos políticos, es hoy un complejo laberinto de oleoductos submarinos que conectan los yacimientos de Aboozar, Forouzan y Dorood con el mercado global. Para el escritor Jalal Al-e-Ahmad, era la "perla huérfana"; para la inteligencia militar, es el objetivo más sensible del Golfo Pérsico.

Un objetivo histórico y vulnerable

No es la primera vez que Kharg está en el punto de mira. Estados Unidos consideró atacarla durante la crisis de los rehenes en 1979, e Irak logró bombardearla en los años 80, dejando heridas económicas que Irán tardó décadas en sanar. Hoy, aunque es uno de los lugares mejor defendidos del país, los analistas coinciden en que una incursión occidental la devastaría en segundos.

Si es un blanco tan claro, ¿qué detiene los misiles?

Un ataque a Kharg dejaría a Irán sin nada que perder. Teherán podría responder atacando refinerías en todo Oriente Medio. Con los precios del crudo en niveles críticos, la desaparición de Kharg dispararía la inflación global, afectando desde el transporte hasta el precio de los alimentos.

Washington sabe que, si el régimen cae, cualquier gobierno sucesor necesitará la infraestructura de Kharg intacta para evitar que el país colapse en una crisis humanitaria irreversible. Kharg no es solo una isla; es el interruptor de la estabilidad económica mundial. Y, por ahora, nadie parece dispuesto a pulsarlo.

