Vídeo: Un reportero Iraní continúa narrando tranquilamente mientras bombardean las inmediaciones de un acto

La República Islámica iraní ha puesto en marcha su propaganda y convoca actos multitudinarios a favor del régimen por todo el país. En uno de esos actos, un reportero que estaba trabajando para la televisión iraní narraba como si fuera una retransmisión deportiva el sonido de las bombas.

La plaza, abarrotada de gente con banderas, celebraba uno de los actos a favor del régimen. En medio de la celebración, se escucha como caen bombas en el territorio y la gente, al igual que el periodista, continúan "como si nada", gritando y celebrando.

La guerra se ha intensificado en las últimas horas con EEUU asegurando haber bombardeado varios buques iraníes en el estrecho de Ormuz. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha matizado su discurso asegurando que la UE respeta el "derecho internacional".

