Suiza
Seis muertos y cuatro heridos, tres de ellos graves, tras el incendio de un autobús en Suiza
Sospechan que el fuego pudo haber sido provocado.
Publicidad
El incendio de un autobús postal suizo en la localidad de Chiètres, en el cantón de Friburgo, dejó un saldo de seis fallecidos y cuatro heridos. La policía local confirmó los hechos durante una breve conferencia de prensa. Entre los heridos hay tres personas en estado grave y un socorrista que se lesionó mientras ayudaba en las labores de emergencia.
El suceso ha tenido lugar a las 18:25 horas del martes, según ha publicado la policía local en Facebook, quien insta a no acercarse a la zona, a seguir la señalización y a las instrucciones de los servicios de emergencia. Se desconoce el número de pasajeros a bordo del autobús.
Las autoridades sospechan que el fuego pudo haber sido provocado, aunque advirtieron que la investigación acaba de comenzar y no tienen más información.
Los autobuses postales son un símbolo del transporte en Suiza. Se reconocen fácilmente por su color amarillo, su puntualidad y su bocina de tres tonos, que suena al tomar curvas cerradas. Este servicio, que originalmente se usaba para entregar el correo, conecta pueblos rurales y zonas montañosas de difícil acceso.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- El agua, otro frente de la guerra en Irán: las plantas desalinizadoras nuevos objetivos de EE.UU.
- Trump lanza mensajes contradictorios sobre la guerra con Irán mientras intenta frenar la subida del petróleo
- Un medio iraní publica las fotos de los niños asesinados en el ataque a una escuela y anima a Trump a "mirarles a los ojos"
Publicidad