Juan Manuel Santos: "Aprendí la lección: no hacer plebiscitos o referéndum cuando no es necesario"

Colombia lleva medio siglo desangrándose por las heridas del terrorismo y los esfuerzos de Juan Manuel Santos, presidente del país, le han valido el Premio Nobel de la Paz, que recogió el sábado pasado en Oslo. La guerra contra las FARC ha dejado 220.000 muertos y ocho millones de afectados entre desplazados y víctimas, pero Santos defiende que el acuerdo con la guerrilla ha sido diseñado para minimizar al máximo el riesgo de violencia y lo define como "el más integral y el que menos posibilidades tiene de que la violencia vuelva a surgir" con garantías de que se cumplan los acuerdos.

En cuanto a la negociación, el presidente ha señalado que tenía muy claras las líneas rojas y entiende que su éxito se debe a que el acuerdo "ha sido muy planeado" con la correlación de fuerzas militares a favor del Estado, el apoyo de la región y el haber involucrado a las Fuerzas Armadas desde el comienzo del acuerdo.

"Hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra"

Santos ha confesado que sintió "sorpresa" cuando la población no apoyó en el referéndum sobre el acuerdo de paz que se sometió a la opinión del pueblo, pero vio que "toda crisis genera una oportunidad" y la suya fue la de sacar un nuevo acuerdo con más apoyo y más sólido tras negociaciones con los promotores del 'no' y las FARC, que fue aprobado en el Parlamento. Este punto, el de no haber sometido a la opinión pública este segundo acuerdo, ha generado controversia en el país, pero el mandatario defiende que no estaba obligado a hacerlo y que sólo se comprometió la primera vez, siendo el Congreso la "instancia idónea en cualquier democracia". "Yo aprendí la lección: no hacer plebiscitos o referéndum cuando no es necesario", subraya al defender que el problema es que estas consultas polarizan y él tiene que evitarlo.

El presidente colombiano ha criticado que el expresidente Álvaro Uribe se escude en el resultado del plebiscito para oponerse al acuerdo cuando él mismo criticó que se sometiera a referéndum. Además, ha recordado que ese político fue el ponente de la ley que dio "total amnistía" a los guerrilleros del M-19 por los crímenes de lesa humanidad y ahora se opone a que haya "justicia tradicional". "Lo más importante para un país es que haya paz y afortunadamente ya la firmamos y la vamos a implementar", le ha respondido al expresidente de cuyo Gobierno fue ministro de Defensa, frase con la que ha querido zanjar el rifirrafe entre ambos políticos.

"Hacer la paz requiere cambiar los corazones y enseñar a la gente que el odio no lleva a ningún lado"

"He tomado decisiones impopulares porque había que tomarlas", ha defendido Santos sobre la escasa acogida que han tenido algunas de sus medidas porque, en su opinión, su objetivo era la paz y la victoria de "todo el pueblo colombiano". Así, ah explicado que si ha hecho la guerra no es porque le gustara, sino porque "muchas veces hay que hacer la guerra para lograr la paz". Además, entiende que es "mucho más difícil hacer la paz que hacer la guerra" porque liderar en tiempos de guerra es fácil ya que "se muestran trofeos cuando los malos caen" y hacer la paz requiere "cambiar los corazones y enseñar a la gente que odia que el odio no lleva a ningún lado", por lo que deben "aprender a perdonar y reconciliarse". Debido a ello, él a los de las FARC los llama adversarios y no enemigos para "tratarlos como seres humanos" e introdujo desde el Ministerio de Defensa la transformación de las Fuerzas Armadas diciendo a los soldados que "hay que ir a la guerra con la Constitución en una mano y el fusil en la otra" sin olvidar que el "mayor activo" que tiene cualquier fuerza pública es su legitimidad, que proviene "de tratar bien al enemigo".

"Hay que ir a la guerra con la Constitución en una mano y el fusil en la otra"

Asimismo, Santos considera un éxito que la guerrilla "se someta a la Constitución que ha combatido durante 50 años" porque "nunca había ocurrido en ningún conflicto armado", por lo que la sociedad no tiene que hacer ningún esfuerzo al respecto, siendo los colombianos los grandes vencedores. Además, dice que las víctimas han sido "las más generosas" y las que le han pedido que perseverase. Así, considera que la gente contraria al acuerdo va a cambiar de postura "cuando vean en menos de seis meses a las FARC entregando sus armas y que se integraron en la vida civil".