Un joven regala una mansión a sus padres adoptivos en Filipinas

Jayvee Lazaro Badile II ha publicado un post de Facebook agradeciendo a sus padres adoptivos lo que han hecho por él. Y no solo eso, sino que les ha regalado una mansión.

"Cuando Nanay y Tatay me adoptaron, no fue una buena vida. Ahora tengo oportunidad de retribuirles y se asegurarme de que vivan sus sueños mejor de lo que podrían imaginar", escribe en un post de Facebook.

Hace 25 años, su padre biológico lo abandonó por motivos desconocidos. Tatay y Nanay, un matrimonio que vivía en la pobreza con dos hijos y cinco familiares más, se hicieron cargo de Jayvee Lazaro Badile II. "Tenía tres meses cuando me adoptaron", relata.

Tras criarse en un entorno complicado en el que sufría inundaciones constantemente y no contaban con suministro de agua, decidió que no podían seguir con esta situación. Jayvee Lazaro Badile II se ha convertido en un exitoso empresario y ha logrado su objetivo: les ha comprado una mansión para que no les falte de nada nunca más.