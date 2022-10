Un joven rapero se suicida en Rusia para no ir a la guerra: "No estoy dispuesto a tomar las armas y matar a los míos"

Nueva tragedia en Rusia, en esta ocasión por el suicidio de un joven que se oponía rotundamente a matar en Ucrania. Ivan Petunin era un muchacho de tan solo 27 años muy conocido por sus canciones en el mundo del rap. Ahora, y para sorpresa de todos, ha emitido un vídeo que ha causado una enorme conmoción, puesto que ha realizado un mensaje de despedida en Telegram en el que, aseguraba, si se publicaba, significaría que él ya había muerto. Al inicio del vídeo, las primeras palabras ya desgarraban: "Si estás viendo este video, entonces ya no estoy vivo".

Este muchacho, que mostró su firme oposición a la guerra en Ucrania, explica en el vídeo que tiene intención de suicidarse para no ser reclutado, al considerar una auténtica atrocidad: No puedo cargar con el pecado de asesinato sobre mi alma y no quiero hacerlo. No estoy listo para matar por ningún ideal”. También aseguró que Putin irá a más: “Me parece que en los próximos días, la movilización parcial se convertirá en una movilización total”.

Desesperado, Petunin explicaba los motivos de su angustia: “No tengo derecho a apretar el gatillo. No estoy dispuesto a tomar las armas y matar a los míos. Perdónenme todos los que me quieren, pero a veces tus principios tienen que morir. Y el último de todos modos”. Cuando su cadáver fue encontrado en Krasnodar, se comprendieron más aún las últimas palabras que pronunció: “Mi decisión final es exactamente cómo voy a morir. Elijo permanecer para siempre en la historia, como alguien que no ha apoyado lo que está pasando y para hacer una protesta final”.

Putin sigue adelante, con todo el planeta en contra

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sigue adelante con sus planes y ya ha hecho oficial la anexión de cuatro regiones ucranianas a su país, las cuales son las ciudades de Jersón, Zaporiyia y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Tras unas votaciones sin garantías, ilegales, y no reconocidas por ningún país del mundo, Putin firmó la anexión en el mismo lugar que optó por anexionarse Crimea en el año 2014. Y lo hizo de la misma manera: por decreto, por la fuerza y porque sí.

La única diferencia que ha habido en esta anexión, a diferencia de la de Crimea, es que se ha producido en medio de una guerra a gran escala, y con la sombra de la amenaza nuclear. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ya ha advertido a Putin de que "nunca" reconocerá la independencia de ninguno de sus territorios en favor de Rusia, solicitando una integración inminente en la OTAN. La Alianza, por ahora, no cree que sea el momento oportuno.