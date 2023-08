Una joven de 23 años se hace viral por mostrar su día a día con sus 34 'hijos'

Tusayiwe Mkhondya, una joven de tan solo 23 años, se ha ganado la admiración de un gran número de personas tras compartir su modo de vida por TikTok, red social en la que cuenta con más de 3 millones de seguidores. La originaria de Malawi, a su temprana edad, tiene 34 'hijos'.

En la rutina de la que nos hace partícipes vemos cómo no solo cuida a sus 'hijos', sino que los mima, protege y acompaña, haciendo que tengan un hogar lleno de amor y esperanza. Gran parte de estos niños han sufrido situaciones de desamparo en las que seguirían sumidos si no fuera por la obra llevada a cabo por Mkhonda, la cual no solo protege a pequeños desvalidos, sino que acoge también a madres solteras, jóvenes y abuelos.

Una historia inspiradora

El viaje de la malauí comenzó de forma desgarradora y desesperanzadora. Tras ser abandonada por sus padres biológicos cuando tan solo contaba con 9 meses, haciendo que tuviese que enfrentarse al desamparo y la pobreza. Esta situación empeoró cuando cumplió los 6 años, ya que comenzó a sufrir abusos de índole sexual que se prolongaron durante años. "Siempre pensé que los abusos que sufrí fueron mi culpa porque en vez de luchar y gritar me quedé congelada", ha confesado la joven.

"Siempre pensé que los abusos que sufrí fueron mi culpa"

Finalmente, fruto de los abusos ya mencionados, quedó embarazada a los 16 años, dando a luz a su hijo y convirtiéndose en madre soltera a los 17 años. Tusayiwe Mkhondya, potenciada por los problemas de desarrollo que sufrió su hijo y la dificultad para conseguir alimentarlo, sintió la mayor soledad que ha experimentado nunca.

El desamparo que sintió en esos momentos tan críticos fue lo que le hizo querer fundar una asociación a través la cual pudiese ayudar a cualquier persona que haya sufrido lo mismo que ella. Mkhondya sentía que debía hacer todo lo que estuviese en su mano para lograr evitar que el mayor número de personas posibles no sufriera ninguna de las situaciones que enfrentó ella. Fue así como la joven comenzó a acoger en su hogar a todo tipo de personas desfavorecidas en búsqueda de salvaguardar la sagrada infancia sacando a muchos niños de la pobreza infantil.

La creación, con tan solo 18 años, de Yana ('You are not alone'), su organización benéfica, le aportó un motivo para continuar adelante y salvarse a sí misma mientras, a su vez, salva a otros. En la organización se proporciona refugio a todos los niños de 5 meses a 16 años y, en cuanto entran a la casa, se convierten en sus 'hijos'. Las instalaciones cuentan con tres habitaciones provistas de literas en las que viven los 34 niños.

Los niños adoptados por Mkhondya no son todos abandonados, sino que "algunos son huérfanos, algunos tienen un solo padre, algunos tienen ambos padres, pero han sido abandonados por esos padres", ha comentado la joven madre por vía sociales. En el hogar no solo reciben cobijo y cubren sus necesidades básicas tales como alimentarse, vestirse o asearse, sino que Tuyasiwe les imparte educación, empoderamiento y las técnicas necesarias para enfrentarse al mundo.

La organización se financia con donaciones a través de GoFundme que provienen de todas partes del mundo y, a su vez, también usa las redes sociales como herramienta de trabajo y difusión.

Un día en la vida de Tusayiwe Mkhondya

La joven se levanta cada día a las 4 de la mañana para preparar la comida de todos los niños: cocina sándwiches, les prepara las loncheras con frutas y organiza todo para que queden cubiertas las principales comidas del día.

"Soy la única que cocina para los niños menores de 5 años y cada niño tiene sus propias tareas matutinas, todos colaboran para preparar la comida", ha explicado a través de sus redes sociales.

Después de asegurarse de que todos los niños con edad lectiva vayan al colegio y tras enfrentar un día en el que les ayuda a fomentar y potenciar sus habilidades, incitándoles a cantar, bailary jugando con ellos, comienza la parte más dura: el turno de noche.

Mkhondya continuó desglosando su rutina mencionando que "los niños se acuestan a las 07:00 horas, pero el turno de noche realmente comienza en ese momento, ya que muchos bebés se despiertan para tomar leche Tengo que alimentarlos y también cambiarles los pañales. A su vez, aprovecha ese momento para comenzar también con el trabajo para el día siguiente", día que, recordamos, comienza a las 4 de la mañana.

Futuro de la Asociación

A pesar de su temprana edad, Tusayiwe Mkhondya tiene claro que esto es a lo que quiere consagrar toda su vida. En sus proyectos de futuro entran lograr llevar a cabo una ampliación de las instalaciones para poder albergar a más niños y para que todos lo que ya viven ahí no tengan que estar apretujados en las únicas 3 habitaciones existentes.

"Una vez que tengamos la tierra, espero podamos construir albergues este año para poder recibir y ayudar a más niños abandonados, y niños que viven en las calles", sentenció la joven la cual "sueña a lo grande para su ONG".