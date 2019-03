Jornada de reflexión en Italia con el líder de centro-izquierda Bersani como favorito

Día de resaca tras la intensa jornada de mítines del pasado viernes. Los diarios matutinos recogen los titulares lanzados por los cuatro principales candidatos reclamando para sí el voto de más de 50 millones de electores.

Las encuestas dan como favorito al centro-izquierdista Bersani, que desde Roma, ha insistido en que su objetivo es no contar "fábulas" a los italianos."Somos un partido popular. No populista. Cumpliremos a través de la seriedad, la verdad y el esfuerzo común".

No lejos de allí, en la céntrica plaza de San Juan de Letran, el humorista Bepe Grillo reunía una multitud. Según ciertos sondeos ha logrado auparse a la segunda posición recabando el voto de los millones de italianos frustrados con la política tradicional."En este país ya no existe el estado. Sólo burocracia que ha reemplazado a la democracia. No han dejado nada en pie".

El tercero en liza, el incombustible Silvio Berlusconi, ausente de su mitin a causa de una conjuntivitis, centró su video- mensaje en arremeter contra el humorista."Grillo promete que enviará a casa a todos los políticos. Pero es totalmente falso porque lo que hará es llevar al poder a Bersani".

Aunque según los analistas el hombre clave es Mario Monti. Con su 10%, el ex-primer ministro saliente, que ayer vendía sus logros durante 13 meses de gobierno, será la bisagra ideal para consolidar la victoria del centro-izquierdista Bersani.