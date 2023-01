Jacinda Andern, primera ministra de Nueva Zelanda, anuncia su dimisión: "No tengo energía"

La primera ministra progresista de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciado su dimisión. Dejará el cargo en febrero. Asegura que no tiene "la energía suficiente" para presentarse a la reelección de octubre. Ardern logró en 2020 revalidar su mandato con una abultada mayoría y que el Partido Laborista gobernase en solitario, algo que jamás había logrado desde la reforma electoral de 1996.

"No tengo suficiente energía para seguir con el trabajo. Es el momento", anunció durante una reunión del Partido Laborista en la ciudad oriental de Napier. La progresista se convirtió en 2017 en primera ministra de Nueva Zelanda con un gobierno de coalición. "No lo dejo porque sea duro, lo dejo porque este trabajo conlleva una gran responsabilidad, y no tengo suficiente energía para hacerle justicia", explicó la jefa del Ejecutivo en rueda de prensa.

Ardern recordará su puesto como el cargo "más bonito" de su vida. "Creo que liderar un país es el mayor privilegio que nadie puede tener, pero también uno de los trabajos más exigentes", señaló. Añadió que "no puedes ni debes hacerlo a no ser que tengas el depósito lleno y algo más en la reserva para afrontar los retos inesperados". Aprovechará para pasar más tiempo con su familia y no ha anunciado planes de futuro.

Elecciones en octubre

Grant Robertson, viceprimer ministro y aliado de Ardern, ha afirmado que no busca el liderazgo. Por lo tanto, no hay un candidato claro para ocupar el cargo hasta la cita electoral, que la primera ministra marcó en el próximo 14 de octubre. El anuncio de Ardern -inesperado- tiene lugar mientras sondeos dan cierta ventaja al opositor Partido Nacional para las elecciones, con la formación de Ardern, que se ha mantenido popular aunque con el desgaste habitual de años a los mandos, enfrentándose a una caída en sus índices de apoyo.

"Estoy increíblemente orgullosa de lo que hemos logrado durante estas dos legislaturas. Somos un equipo fuerte y eficaz que ha pilotado a Nueva Zelanda con éxito a través de los mayores retos a los que este país ha hecho frente en décadas", exclamó la primera ministra de Nueva Zelanda.