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Mueren tres personas tiroteadas en mitad de un festival gastronómico: los sospechosos se estaban disparando entre ellos

Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un menor de dos años de edad.

Lugar donde se produjo un tiroteo en Seattle, Estados Unidos

Lugar donde se produjo un tiroteo en Seattle, Estados Unidos EFE

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Tres personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas, entre ellas un menor de dos años, tras ser tiroteadas en un festival gastronómico en Seattle, Estados Unidos. El suceso tuvo lugar en el 'Bite of Seattle', un festival gastronómico fundado en 1982que suele congregar a 350.000 asistentes durante "tres días de comida, bebida y celebración comunitaria".

Los sospechosos estaban disparándose entre ellos

La policía de Seattle pudo detener a un sospechoso y está buscando a un segundo que continua en paradero desconocido. Según las primeras hipótesis, los dos sospechosos estaban disparándose entre sí, por lo que es posible que las balas cruzadas terminaran con la vida de las tres personas e hirieran a otras cuatro, entre los que están un menor de dos años.

Las autoridades siguen investigando lo sucedido: "Todavía estamos tratando de recomponer las piezas de lo sucedido", ha explicado Tyrone Davis, informó el subjefe de policía de Seattle.

Tres fallecidos y cuatro heridos, entre ellos un niño de dos años

Dos de los fallecidos murieron directamente en el lugar de los hechos, mientras que el tercero falleció directamente en el hospital. Los heridos, por su parte, están fuera de peligro y su condición es estable, siendo tres de ellos adultos y uno un menor de dos años. Presentan heridas en brazos, abdomen o piernas.

"Había cochecitos de bebé volcados..."

Los testigos presenciales han informado del caos y el miedo que se vivió en el festival gastronómico cuando se percataron de las detonaciones y de que había un hombre armado justo a su lado: "Estábamos justo al lado de él cuando empezó todo, así que salimos corriendo", "la gente se escondía, empujaba, había personas cayendo al suelo y cochecitos de bebé volcados", explicaron dos personas que vivieron los hechos. Wakonabo, uno de los testigos, aseguró haber puesto a su novia a salvo e inmediatamente después vio a varias víctimas en el suelo.

Además, la multitud era tal que incluso después del tiroteo seguía llegando gente al festival sin haberse percatado de lo sucedido, lo que obligó a la policía a tener que desalojarles de inmediato.

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