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Brasil valora expulsar al embajador argentino tras los insultos de Milei: "Basura calva"

Es una de las medidas diplomáticas más duras que se han establecido, hasta ahora, por el Gobierno brasileño.

Javier Milei.

Javier Milei. antena3.com

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Ruth Galvez
Publicado:

Javier Milei, el presidente de Argentina, insultó a Luiz Inácio Lula Da Silva, al presidente federal de la República de Brasil, y al juez del Supremo, Alexandre de Moraes, el sábado pasado en un acto diplomático en Sao Paulo (Brasil) en la ceremonia de nombramiento de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial.

Algunas de las palabras que Milei utilizó en su discurso fue llamar "presidiario" a Lula, condenado en su momento por el caso de la operación 'Lava Jato', antes de que el Tribunal Supremo anulase las sentencias por defectos procesales, también denominó "basura calva" a Alexandre de Moraes, uno de los miembros más destacados, que formó parte de la condena al padre de Flávio Bolsonaro y expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpe de Estado.

Estas palabras le ha valido caro a Julio Bitelli, el embajador de Brasil en Argentina, que ha sido perjudicado llamado a "consultas" por su Gobierno.

Fuentes oficiales han confirmado al portal 'Seu Universo Online' (UOL), que se ha tomado una de las medidas diplomáticas más drásticas por el Gobierno brasileño desde la llegada al poder, enemigo declarado de Lula. Clarín, el periódico argentino ha recibido también confirmación de esta medida por sus propias fuentes oficiales.

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