Las claves jurídicas del viaje de Netanyahu a EEUU: ¿por qué no se acata la orden de arresto?

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reúne este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Se trata de su segunda visita a suelo estadounidense en lo que va de año y la séptima desde el retorno de Trump a la presidencia, a pesar de la orden de arresto emitida contra el mandatario israelí por la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre de 2024.

La cumbre bilateral busca afianzar las relaciones estratégicas entre Washington y Tel Aviv, coordinar posturas en materia de seguridad regional e impulsar acuerdos geopolíticos en Oriente Medio. Netanyahu tiene previsto, además, asistir al funeral del fallecido senador Lindsey Graham, según el diario The Times of Israel.

El encuentro tiene lugar a pesar de que sobre Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, pesa desde noviembre de 2024 una orden de detención internacional dictada por la Corte Penal Internacional (CPI). Se les acusa de presuntos crímenes de lesa humanidad en el marco de la guerra en la Franja de Gaza, donde la ofensiva israelí se ha cobrado ya la vida de más de 73.300 palestinos. Esta visita vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el alcance real de la justicia penal internacional y los límites de la jurisdicción de La Haya.

Claves jurídicas sobre la visita

¿Tiene Netanyahu prohibida la entrada a Estados Unidos o corre peligro de ser arrestado allí?

No, Benjamin Netanyahu no tiene prohibida la entrada a Estados Unidos ni corre peligro de ser arrestado allí. Puede viajar al país sin problemas legales por parte de las autoridades estadounidenses, como ya ha hecho en ocasiones posteriores a la emisión de su orden de arresto.

En primer lugar, Estados Unidos e Israel no reconocen a la CPI debido a que no son miembros del Estatuto de Roma, el tratado internacional que fundó la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, el gobierno estadounidense no reconoce la jurisdicción de este tribunal ni tiene obligación legal alguna de ejecutar sus órdenes de arresto.

En segundo lugar, existe un rechazo oficial del Gobierno estadounidense, cuya administración niega abiertamente la validez de dicha orden de arresto contra el primer ministro israelí y ha mantenido su relación de alianza institucional, permitiendo y facilitando sus visitas oficiales a Washington y a la sede de la ONU en Nueva York.

¿Dónde corre peligro de detención?

El riesgo real para Netanyahu se limita a los países que sí son firmantes del Estatuto de Roma, un grupo compuesto por más de 120 Estados que incluye a la gran mayoría de los países de la Unión Europea y del Reino Unido. Todas estas naciones sí tienen la obligación legal formal de detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia si pisa su territorio.

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