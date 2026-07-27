Detenida una becaria de la OTAN acusada de espionaje en el cuartel general militar de la Alianza

La detención de una becaria en el cuartel general militar de la OTAN ha puesto en alerta a la Alianza Atlántica. Las autoridades belgas investigan a una joven de nacionalidad canadiense y origen chino por un presunto delito de espionaje tras detectar accesos a información para la que, supuestamente, no estaba autorizada.

La arrestada realizaba unas prácticas en el SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe), el principal mando militar operativo de la OTAN, situado en la ciudad belga de Mons. Según la investigación, los servicios de seguridad internos detectaron movimientos inusuales en varios sistemas informáticos y dieron la voz de alarma al sospechar que la becaria estaba consultando documentos ajenos a las funciones que desempeñaba.

Se desconoce para quién podría espiar

La Fiscalía belga ha abierto una investigación para esclarecer si la joven actuaba por iniciativa propia o si, por el contrario, recopilaba información en nombre de un tercer Estado. Por el momento, las autoridades no han identificado públicamente qué país podría estar detrás del supuesto espionaje, aunque el caso se produce en un contexto de creciente preocupación por las amenazas híbridas y los intentos de infiltración en instituciones estratégicas occidentales.

Tras su detención, la becaria ha quedado en prisión preventiva mientras avanzan las pesquisas. Los investigadores analizan los dispositivos electrónicos incautados y el alcance de la información a la que pudo acceder durante su estancia en las instalaciones militares.

El incidente ha reabierto el debate sobre los protocolos de seguridad en organismos internacionales y el acceso de personal en formación a información sensible. La OTAN, que mantiene estrictos controles de seguridad para su personal, no ha ofrecido detalles sobre la investigación por tratarse de un procedimiento judicial en curso, aunque ha asegurado que colabora plenamente con las autoridades belgas para esclarecer lo sucedido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.