Irán vuelve a atacar objetivos de Estados Unidos en Kuwait mientras el país intercepta misiles y drones

Irán ha lanzado este domingo una nueva ofensiva contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait, según ha informado el Ejército iraní.

Entre los objetivos se encuentran un depósito de municiones del campamento Al Adiri y los hangares de la base aérea de Ali Al Salem, donde se encuentran equipos y personal de Estados Unidos.

Respuesta de Kuwait

Por su parte, el Ejército kuwaití ha confirmado que el país está respondiendo a un ataque con misiles y drones iraníes.

En un comunicado, las Fuerzas Armadas kuwaitis han explicado que los sistemas de defensa antiaérea están interceptando los proyectiles, motivo por el que se han escuchado explosiones en distintas zonas. De momento, no han informado de daños ni de víctimas.

Kuwait ha sido el único país del golfo Pérsico atacado durante esta madrugada, pocas horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunciara una nueva ronda de bombardeos sobre Irán, en la octava jornada consecutiva de ataques desde la reanudación del conflicto.

La escalada se produce después de que este sábado el CENTCOM confirmara la muerte de dos militares estadounidenses y la desaparición de un tercero en Jordania a causa de un ataque iraní.

Además, otros cuatro soldados resultaron heridos y fueron evacuados a hospitales jordanos, aunque posteriormente recibieron el alta.

Según el balance difundido por Estados Unidos, 16 militares estadounidenses han muerto desde el inicio de la guerra con Irán el pasado 28 de febrero.

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