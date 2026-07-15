Todos los cambios del nuevo acuerdo entre Gibraltar, la UE y España, además de la caída de la verja

El principal ministro de Gibraltar, Fabian Picardo, y el alcalde de La Línea de la Concepción en Cádiz, Juan Franco, junto a centenares de personas, quisieron ser testigos de este momento histórico tras el acuerdo histórico entre la UE y Reino Unido respecto a Gibraltar y España.

La demolición de la verja simboliza uno de los pasos fronterizos más pequeños del mundo y fue un momento emocionante tanto para los vecinos gibraltareños como para los de La Línea. No obstante, este acontecimiento no es lo único que surge a raíz del acuerdo, sino que hay otras cuestiones relevantes tratadas que afectan a los ciudadanos de ambos territorios.

Cambios en el acuerdo entre la UE y Gibraltar

Uno de las consecuencias del acuerdo es que todos los ciudadanos que hasta ahora tardaban entre 2 o 3 horas debido a las colas que se formaban en la verja, ahora podrán circular sin ese tiempo de espera y sin largas filas para llegar a su destino. Este es uno de los cambios más llamativos del acuerdo y probablemente el más visible, pero también existen otros aspectos en los que la vida de los ciudadanos cambiará a partir de ahora.

El precio de una gran variedad de productos, debido a los efectos del acuerdo, probablemente tenderán a igualarse. Por ejemplo, el precio de la gasolina sufrirá un incremento debido a un nuevo impuesto del 15% que se implementará este mismo miércoles.

Ocurre algo similar con los precios del tabaco, el alcohol, la ropa y las joyas, que serán afectados por un impuesto del 15% en una primera etapa, que después ascenderá al 17% en tres años. Por ejemplo, la diferencia entre los precios del tabaco de ambos países podría ser de apenas 80 céntimos.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda afirman que en materia de fiscalidad Gibraltar dispone de un periodo transitorio de tres años desde este miércoles para imponer el que denominan Impuesto sobre Transacciones (equivalente al IVA) de un 15%, 16% y 17%, sucesivamente, en cada año, al igual que los Impuestos Especiales al Alcohol, Tabaco e Hidrocarburos, aplicando desde la entrada en vigor los tipos mínimos de la UE y convergiendo con los tipos españoles con una diferencia máxima del 6% de los aplicados en España.

No hay novedades en las reclamaciones de soberanía

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, indicó que la cuestión de la soberanía está recogida en el Artículo 2 del Tratado, que protege tanto la posición española como la británica respecto al Peñón, que España cedió a Reino Unido en virtud del Tratado de Utrecht de 1713. "España no cambia una coma a su reclamación de soberanía (...) nuestra posición sigue siendo la misma", ha insistido.

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