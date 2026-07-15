Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Gibraltar

Todos los cambios del nuevo acuerdo entre Gibraltar, la UE y España, además de la caída de la verja

La caída de la verja en Gibraltar ha pasado a la historia como un momento histórico tras el acuerdo firmado el pasado martes, pero también surgen nuevos cambios que afectarán a centenares de personas.

Elcomisario Maros Sefcovic y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, sostienen el Tratado de Gibraltar, mientras saludan la firma el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro presidente de Gibraltar, Fabian Picardo.

Elcomisario Maros Sefcovic y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, sostienen el Tratado de Gibraltar, mientras saludan la firma el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro presidente de Gibraltar, Fabian Picardo. Europa Press

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

El principal ministro de Gibraltar, Fabian Picardo, y el alcalde de La Línea de la Concepción en Cádiz, Juan Franco, junto a centenares de personas, quisieron ser testigos de este momento histórico tras el acuerdo histórico entre la UE y Reino Unido respecto a Gibraltar y España.

La demolición de la verja simboliza uno de los pasos fronterizos más pequeños del mundo y fue un momento emocionante tanto para los vecinos gibraltareños como para los de La Línea. No obstante, este acontecimiento no es lo único que surge a raíz del acuerdo, sino que hay otras cuestiones relevantes tratadas que afectan a los ciudadanos de ambos territorios.

Cambios en el acuerdo entre la UE y Gibraltar

Uno de las consecuencias del acuerdo es que todos los ciudadanos que hasta ahora tardaban entre 2 o 3 horas debido a las colas que se formaban en la verja, ahora podrán circular sin ese tiempo de espera y sin largas filas para llegar a su destino. Este es uno de los cambios más llamativos del acuerdo y probablemente el más visible, pero también existen otros aspectos en los que la vida de los ciudadanos cambiará a partir de ahora.

El precio de una gran variedad de productos, debido a los efectos del acuerdo, probablemente tenderán a igualarse. Por ejemplo, el precio de la gasolina sufrirá un incremento debido a un nuevo impuesto del 15% que se implementará este mismo miércoles.

Ocurre algo similar con los precios del tabaco, el alcohol, la ropa y las joyas, que serán afectados por un impuesto del 15% en una primera etapa, que después ascenderá al 17% en tres años. Por ejemplo, la diferencia entre los precios del tabaco de ambos países podría ser de apenas 80 céntimos.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda afirman que en materia de fiscalidad Gibraltar dispone de un periodo transitorio de tres años desde este miércoles para imponer el que denominan Impuesto sobre Transacciones (equivalente al IVA) de un 15%, 16% y 17%, sucesivamente, en cada año, al igual que los Impuestos Especiales al Alcohol, Tabaco e Hidrocarburos, aplicando desde la entrada en vigor los tipos mínimos de la UE y convergiendo con los tipos españoles con una diferencia máxima del 6% de los aplicados en España.

No hay novedades en las reclamaciones de soberanía

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, indicó que la cuestión de la soberanía está recogida en el Artículo 2 del Tratado, que protege tanto la posición española como la británica respecto al Peñón, que España cedió a Reino Unido en virtud del Tratado de Utrecht de 1713. "España no cambia una coma a su reclamación de soberanía (...) nuestra posición sigue siendo la misma", ha insistido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Así ha sido el momento de la caída de la verja de Gibraltar

La caída de la verja de Gibraltar

Publicidad

Mundo

Elcomisario Maros Sefcovic y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, sostienen el Tratado de Gibraltar, mientras saludan la firma el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro presidente de Gibraltar, Fabian Picardo.

Todos los cambios del nuevo acuerdo entre Gibraltar, la UE y España, además de la caída de la verja

Rosalía y Rauw Alejandro

Encuentran muerto a Mykee Moves, bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro, que llevaba días desaparecido

Camillas de hospital.

Una cadena de restaurantes podría estar detrás del brote de un parásito intestinal que ha causado casi 5.000 casos de diarrea "explosiva"

Menores de edad accediendo a las redes sociales
Toque de queda

Los jóvenes de Reino Unido tendrán un toque de queda en redes sociales desde medianoche hasta las seis de la mañana

Sanitarios en el Congo tratan el ébola
ÉBOLA

Los casos de ébola se disparan en la República Democrática del Congo

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo
Operación militar

EEUU anuncia la ejecución de una ofensiva militar contra Irán y reanuda el bloqueo naval a sus puertos

EEUU ha anunciado una ofensiva militar contra Irán en la que asegura que ha conseguido dar un golpe a su capacidad militar para amenazar el tráfico marítimo comercial.

La caída de la verja de Gibraltar
Brexit

Así ha sido el momento de la caída de la verja de Gibraltar

Justo después de que España se metiese, por segunda vez en su historia, en la final del Mundial caía la verja de Gibraltar. Ya no hay barreras en una frontera que día a día cruzan unas 15.000 personas para trabajar. El acuerdo ratificado por la UE y el Reino Unido era el último fleco pendiente del Brexit.

Donald Trump anuncia su candidatura a las primarias republicanas

Donald Trump reimpone el bloqueo naval a Irán en Ormuz y lanza nueva oleada de ataques

Edificio OXY Bruselas

Al menos dos personas han muerto y seis desaparecidos en el incendio del edificio OXY en Bruselas

Marie Claire González.

Muere la influencer Marie Claire González tras confesar el maltrato recibido por parte de su expareja

Publicidad