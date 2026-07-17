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GUERRA IRÁN

EEUU intensifica su ofensiva sobre Irán: al menos ocho muertos y primeros bombardeos a infraestructuras civiles

En la sexta noche consecutiva de bombardeos, Estados Unidos ha destruido varios puentes, un aeropuerto y una estación de tren. Los ataques han dejado, por el momento, 20 heridos.

EEUU destruye la torre de vigilancia naval del puerto iraní de Chabahar, al sureste de Ormuz

EEUU destruye la torre de vigilancia naval del puerto iraní de Chabahar, al sureste de Ormuz EUROPAPRESS

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Cinthia Piñeiro
Publicado:

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán, la sexta consecutiva, ampliando sus objetivos más allá de las instalaciones militares para alcanzar también infraestructuras en el sur del país. Según medios estatales iraníes, al menos ocho personas murieron y otras 20 resultaron heridas durante los bombardeos más recientes, lo que eleva a 38 los fallecidos y a más de 400 los heridos desde el colapso del alto el fuego el pasado fin de semana, de acuerdo con el Ministerio de Salud iraní.

Los ataques se han concentrado especialmente en la provincia de Hormozgan, una zona estratégica situada en el litoral norte del estrecho de Ormuz. Entre los objetivos alcanzados se encuentran la estación ferroviaria y un barrio residencial de Bandar Abbas, dos puentes en Bandar-e Khamir y el aeropuerto de Iranshahr, en la provincia fronteriza con Pakistán. La agencia estatal IRNA aseguró que siete personas murieron en los ataques contra los puentes de Bandar Khamir.

La escalada se produce después del fracaso del alto el fuego alcanzado la semana pasada y aumenta el riesgo de un retorno a una guerra abierta entre ambos países. El presidente estadounidense, Donald Trump, también mantiene su amenaza de lanzar ataques aéreos masivos contra infraestructuras iraníes y no ha descartado una posible operación terrestre sobre la costa o las islas iraníes.

En respuesta a los bombardeos, Irán anunció el lanzamiento de nuevos ataques contra instalaciones estadounidenses en Oriente Medio, incluyendo bases en Kuwait, Baréin y Jordania, además de un radar en Omán. La Guardia Revolucionaria, por su parte, afirmó haber golpeado objetivos del mando estadounidense en Siria. Las tensiones también se extendieron a Catar, donde se registraron explosiones en Doha. Según las autoridades, al menos un menor resultó herido por los restos de proyectiles interceptados durante las labores de defensa aérea.

Washington sostiene que solo atacó objetivos militares

El Ejército estadounidense informó de que la operación comenzó a las 20:00 horas del jueves (hora peninsular española) y concluyó a las 03:40 del viernes, convirtiéndose en la campaña aérea más extensa de la semana.

El Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) sostiene que únicamente fueron atacados objetivos militares, entre ellos emplazamientos de vigilancia costera, sistemas de defensa aérea, infraestructura logística militar y capacidades marítimas iraníes. Además, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha difundido una imagen en la que se observa el colapso de la torre de control marítimo de Chabahar durante la última oleada de bombardeos, entre otros ataques.

Irán lanza un nuevo aviso

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este viernes de que se acerca la "hora cero" para una posible operación contra las unidades navales del Comando Central de Estados Unidos desplegadas en las aguas de la región.

El cuerpo militar iraní dijo que "los movimientos y el equipamiento del Ejército terrorista estadounidense están bajo la vigilancia de las unidades navales de la República Islámica" y concluyó su mensaje con una breve advertencia: "Esperen".

La Guardia Revolucionaria afirmó hoy en otro comunicado que mantiene el "control total" del estrecho de Ormuz y advirtió de que mientras continúen las acciones estadounidenses "ni una sola gota de petróleo o gas será exportada desde esta región".

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