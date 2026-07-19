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TERREMOTO VENEZUELA

Los muertos por el doble terremoto de Venezuela ascienden a 5.119 tras sumar 50 nuevas víctimas

Más de 21.000 personas continúan en campamentos temporales, mientras Uruguay envía 15 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por la emergencia.

Imagen de archivo del doble terremoto de Venezuela

Imagen de archivo del doble terremoto de Venezuela Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

El balance del doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio sigue agravándose. La cifra de fallecidos asciende ya a 5.119, después de que las autoridades confirmaran la incorporación de 50 nuevas víctimas mortales al recuento oficial.

Así lo informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en un boletín difundido a través de Telegram, en el que también se actualiza la situación de la emergencia provocada por los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5.

Miles de afectados siguen sin vivienda

El balance oficial mantiene en 16.740 el número de heridos y en 6.462 las personas rescatadas desde que se produjeron los terremotos.

Además, las autoridades aseguran haber atendido a 128.324 familias afectadas, mientras que 21.470 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios. El desastre dejó también a 17.907 personas sin vivienda.

Rodríguez señaló que en las labores de emergencia continúan trabajando 2.278 rescatistas internacionales.

Más de 1.300 réplicas

Desde el 24 de junio se han registrado 1.350 réplicas, según el balance oficial, en una secuencia sísmica que mantiene la atención de los equipos de respuesta y de las autoridades venezolanas.

Uruguay envía ayuda humanitaria

En paralelo, este sábado partió desde Uruguay un vuelo con 15 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Venezuela para atender a la población afectada.

Según informó la Presidencia uruguaya en un comunicado, el cargamento incluye principalmente insumos sanitarios, medicamentos y kits de higiene. La operación fue organizada de forma interinstitucional para responder a las necesidades prioritarias definidas por el Gobierno venezolano durante la fase de respuesta a la emergencia.

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