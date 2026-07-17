Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Terremoto

México registra un terremoto de 7,4 y las autoridades emiten alerta de tsunami

En zonas del pacífico cercanas al terremoto hay riesgo de tsunami, según el sistema de alerta estadounidense.

Terremoto de magnitud 7,4 registrado en México

Terremoto de magnitud 7,4 registrado en México IGN

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado que cerca de la costa de Chiapas en México, se ha producido un terremoto de magnitud 7,4. Según indican, el sismo ha tenido una profundidad de 10 kilómetros y ha sacudido edificios en países vecinos como Guatemala y El Salvador.

Del mismo modo el sistema de alerta de tsunami estadounidense ha informado que existe amenaza de tsunami en zonas del pacífico cercanas al terremoto que ha tenido lugar en la región mexicana. Alerta de olas peligrosas en las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro del sismo, es decir del país mexicano y Guatemala.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el terremoto en México y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el terremoto en México en nuestras redes sociales: Facebook, X o Instagram

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El aterrador vídeo del maquinista de un tren atrapado por un incendio con pasajeros a bordo: "Empieza a dar un poco de miedo"

Pasajeros atrapados en un tren por un incendio en Ontario, Canadá

Publicidad

Mundo

Terremoto de magnitud 7,4 registrado en México

México registra un terremoto de 7,4 y las autoridades emiten alerta de tsunami

Banderas europeas ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas

Bruselas reclama a España más medidas contra la corrupción y menos ataques a los jueces

Imagen de archivo de un cocodrilo

Un niño de tres años sufre secuelas permanentes tras ser arrojado a un foso de cocodrilos

Imagen del exalcalde de Mánchester, Andy Burnham
Reino Unido

Andy Burnham, nuevo líder del Partido Laborista en sustitución de Keir Starmer

Imagen de Lynn Marie Zamora, de 32 años.
ESTADOS UNIDOS

Detenida por apuñalar a un amigo en un Uber tras discutir por beber cerveza en el coche

5 españoles mueren en accidente de helicóptero.
Accidente Helicóptero

Un impacto con aves sería la causa del accidente de helicóptero en el río Hudson en el que murieron seis personas

El helicóptero cayó en el río Hudson provocando la muerte de los seis pasajeros que viajaban a bordo. El CEO de Siemens en España Agustín Escobar, su mujer y sus tres hijos, así como la del piloto del aparato, Sean Johnson.

Muere una influencer de 30 años en un accidente en su luna de miel tras chocar con un atleta de los Juegos Olímpicos
Accidente

Muere una influencer de 30 años en un accidente en su luna de miel tras chocar con un atleta de los Juegos Olímpicos

El suceso se originó en la carretera del Paso de Sella, una zona muy concurrida durante los meses de verano para los aficionados a las bicicletas.

El presidente de EEUU, Donald Trump

Investigan al operador del teleprónter de Donald Trump por presuntas apuestas sobre sus discursos

Las lluvias torrenciales en Texas dejan dos muertos y una estela de destrucción

Las lluvias torrenciales en Texas dejan dos muertos y una estela de destrucción

Venezuela supera las 4.900 víctimas mortales por el doble terremoto de finales de junio

Venezuela eleva a más de 4.900 los muertos por los terremotos del 24 de junio

Publicidad