México registra un terremoto de 7,4 y las autoridades emiten alerta de tsunami

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado que cerca de la costa de Chiapas en México, se ha producido un terremoto de magnitud 7,4. Según indican, el sismo ha tenido una profundidad de 10 kilómetros y ha sacudido edificios en países vecinos como Guatemala y El Salvador.

Del mismo modo el sistema de alerta de tsunami estadounidense ha informado que existe amenaza de tsunami en zonas del pacífico cercanas al terremoto que ha tenido lugar en la región mexicana. Alerta de olas peligrosas en las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro del sismo, es decir del país mexicano y Guatemala.

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