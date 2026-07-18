El alcalde de Nueva York estudia si puede ordenar el arresto de Netanyahu durante la Asamblea de la ONU

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha asegurado que su Administración estudia si tiene autoridad legal para ordenar el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en caso de que viaje a la ciudad para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) el próximo mes de septiembre.

En una entrevista concedida a The New York Times, el regidor explicó que mantiene una "conversación activa" con el Departamento Legal de la ciudad para determinar si el Departamento de Policía de Nueva York podría ejecutar una eventual detención.

"Creo que el lugar del primer ministro Netanyahu está en La Haya", afirmó Mamdani durante su participación en 'The Interview', un programa del diario estadounidense, en alusión a la sede de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas.

El alcalde fue más allá al calificar al dirigente israelí como un "criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional".

"Es una opinión compartida por muchos, precisamente debido a las consecuencias de sus acciones a lo largo de estos últimos años", añadió, aunque matizó que su Gobierno actuará únicamente dentro de los límites que permita la legislación vigente y que no impulsará normas específicas para ese propósito.

Una promesa de campaña

La posibilidad de ordenar la detención de Netanyahu no es nueva en el discurso de Mamdani. Durante la campaña electoral del año pasado ya declaró al mismo periódico que, si llegaba a la Alcaldía, daría instrucciones a la Policía para arrestar al primer ministro israelí si visitaba la ciudad.

Netanyahu, que busca la reelección en Israel, respondió recientemente a esas declaraciones durante una entrevista radiofónica. El mandatario aseguró que la amenaza no le preocupaba y acusó al alcalde neoyorquino de apoyar a Hamás, el grupo militante palestino que controla una parte significativa de Gaza.

Respuesta de Israel

Las palabras de Mamdani también provocaron la reacción del embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, quien acusó al alcalde de no prestar suficiente atención al aumento del antisemitismo en Nueva York.

"El primer ministro israelí, Netanyahu, vendrá a Nueva York, se dirigirá con orgullo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se presentará ante el mundo para exponer la verdad de Israel y su derecho inquebrantable a defender a sus ciudadanos", afirmó Danon en un comunicado.

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