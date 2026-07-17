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LIBERTAD CONDICIONAL

Dos años de libertad condicional a una mujer cómplice del trío neonazi acusado de matar a 10 personas en Alemania

La mujer colaboró con el grupo terrorista neonazi Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), que entre 2000 y 2007 asesinó en Alemania a diez personas, nueve inmigrantes y un policía.

Manifestación contra la célula neonazi Clandestinidad Nacionalsocialista

Manifestación contra la célula neonazi Clandestinidad Nacionalsocialista Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

La Justicia alemana condenó este viernes a dos años de libertad condicional a una mujer por apoyar al grupo terrorista neonazi Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), que entre 2000 y 2007 asesinó en Alemania a diez personas, nueve inmigrantes y una policía.

La mujer fue declarada culpable de apoyo a una organización terrorista en tres casos y de complicidad en un delito grave de extorsión con armas en uno de ellos. Según la Fiscalía General, la acusada prestó su identidad en varias ocasiones a Beate Zschäpe, única superviviente del trío neonazi y sentenciada a cadena perpetua, cuando ésta vivía en la clandestinidad en la ciudad de Zwickau, en el estado federado de Sajonia, en el este de Alemania.

Prestaba su identidad

A la mujer se le acusa de haber cedido a Zschäpe su tarjeta sanitaria para acudir al médico y de haberla ayudado a alquilar la autocaravana que la NSU utilizó en su último atraco.

Se trata de la misma autocaravana que fue hallada incendiada el 4 de noviembre de 2011 con los cadáveres de Uwe Böhnhardt y Uwe Mundlos, los otros dos integrantes del trío, que aparentemente se suicidaron cuando estaban a punto de ser detenidos por la Policía.

Cuatro días después, Zschäpe se entregó a las autoridades tras prender fuego, para destruir pruebas, a la vivienda que había compartido con los otros dos terroristas.

La Fiscalía había solicitado durante el juicio una pena de cuatro años prisión por apoyo a una organización terrorista y complicidad en un delito grave de extorsión, mientras la defensa pidió su absolución al alegar que no había pruebas de que la mujer tuviera conocimiento de los delitos cometidos por la NSU.

Historia de NSU

Clandestinidad Nacionalsocialista, (NSU) fue una organización terrorista clandestina de extrema derecha de origen alemán, activa desde 1998 y que fue descubierta en noviembre de 2011.

Se le atribuyen a este grupo terrorista integrado por Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt y Beate Zschäpe, varios crímenes ocurridos en Alemania, tales como los asesinatos del Bósforo, una serie de asesinatos de nueve inmigrantes, hechos ocurridos entre el 9 de septiembre de 2000 y el 6 de abril de 2006, el asesinato de la Oficial de Policía Michéle Kiesewetter en 2007 y el intento de asesinato a su compañero policial.

También, la colocación de explosivos en Colonia en 2001 y 2004 y al menos 14 asaltos a bancos. El fiscal general de Alemania llamó a la CNS, un grupo de "extremistas de derecha, que tienen el propósito de asesinar por xenofobia a todos los ciudadanos extranjeros que viven en Alemania".

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