Irán cobra a las familias 1.500 dólares por las balas que mataron a sus seres queridos en las protestas

Ya van 18 días consecutivos de manifestaciones masivas en Irán en las que han muerto más más de 3.400 por las protestas en el país, según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura no obstante que "las muertes en Irán han parado" y que no habrá ejecuciones de manifestantes tras sus amenazas a Teherán

Me han dicho que las muertes en Irán están parando. Han parado y que no hay planes de ejecuciones", ha señalado el presidente en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, agregando que "averiguarán" si estas informaciones son ciertas.

Pendientes de Erfan Soltani

El magnate republicano ha expresado además que estarían "muy molestos" si esto resultara no ser verdad. La ONG kurdo-iraní Hengaw informó esta misma semana de que el joven iraní Erfan Soltani, de 26 años, se enfrentaba este mismo miércoles a su ejecución.

"La diplomacia sigue siendo mejor que la guerra, todo dependerá de la decisión del presidente estadounidense"

Sigue barajando Trump la intervención militar, aunque con una condición: que el ataque contra el país persa "sea definitivo" y que no desencadene una guerra.

Los ayatolás rebajan el tono: "La diplomacia sigue siendo mejor que la guerra, todo dependerá de la decisión del presidente estadounidense". Y habla Abbas Araghchi, ministro de Exteriores iraní, de "solo cien víctimas", algo que los ciudadanos iraníes y las ONG desmienten.

Mientras tanto, los tiroteos indiscriminados continúan. Las familias de las víctimas tienen que pagar al régimen de Irán hasta 6.000 dólares para poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos y 1.500 por cada bala en el cuerpo de la víctima.

Arancel del 25%

Trump ha indicado que lo que le han trasladado es que "la gente les estaba disparando con armas de fuego y ellos respondían a los disparos", en referencia a las fuerzas de seguridad iraníes. Teherán argumenta que "elementos terroristas" se infiltraron en las protestas para forzar una intervención estadounidense.

En los últimos días, Trump anunció la imposición de un arancel del 25% a las importaciones de todos los países "que mantengan relaciones comerciales" con Irán y canceló todas las reuniones con representantes iraníes hasta que cese la represión de las protestas.

