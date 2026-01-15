Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Conflicto

Irán reabre su espacio aéreo después de ordenar su cierre ante un posible ataque inminente de EEUU

Ante la posibilidad de un ataque de EEUU Irán ha decidido cerrar su espacio aéreo durante horas. Mientras, se mantienen las revueltas en las calles y España se suma a la lista de países que piden a sus ciudadanos que salgan del país.

Protestas en Irán.

Protestas en Irán | antena3.com

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

Irán ha reabierto su espacio aéreo después de cerrarlo al tráfico de aviones durante algo más de dos horas. El país decidía limitar el tráfico de aviones ante la posibilidad de un ataque inminente de EEUU en el marco de las revueltas que vive el país desde hace días.

Mientras siguen las protestas en las calles y aumenta el número de muertos en las revueltas, España se ha unido al grupo de países que piden a sus ciudadanos que abandonen Irán inmediatamente. La embajada cifra en centenares los españoles que permanecen en este momento en el lugar del conflicto.

El ministro de exteriores iraní intenta rebajar tensiones con Donald Trump

El ministro de relaciones exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha enviado un mensaje al presidente de EEUU Donald Trump, en el que le pide que "no cometa el mismo error" de junio de 2025 cuando bombardeó instalaciones nucleares en Teherán e insistió en buscar salidas diplomáticas. Araghchi dijo que su mensaje para Trump es que si repite una operación similar obtendrá los mismos resultados porque a su criterio "si destruyeron instalaciones y máquinas, pero la tecnología no se puede bombardear y tampoco la determinación".

El canciller iraní dijo que su país "ha demostrado estar dispuesto a negociar" pero que fue "Estados Unidos quien abandonó la diplomacia y optó por la guerra" y que insta a retomar las conversaciones sobre la mesa.

Mantiene el compromiso de no desarrollar armas nucleares

Irán mantiene su compromiso de no desarrollar armas nucleares, aunque dejó claro que no está dispuesto a renunciar al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, al que calificó como un "derecho legítimo" en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Más de 3.000 civiles muertos en 18 días de protestas

El Gobierno de Teherán insiste en que tiene el control sobre las manifestaciones reportadas en las últimas semanas y que el clima de violencia ha disminuido.

Tal y como asegura la ONG Iran Human Rights esta semana la cifra de civiles muertos se elevó a al menos 3.428 en los 18 días de protestas antigubernamentales impulsadas por el deterioro de las condiciones económicas en el país o la depreciación del Rial.

Finalmente el representante de Irán añadió que cualquier avance diplomático deberá incluir el levantamiento de las sanciones impuestas por Washington.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Von der Leyen contempla el artículo que obliga a la UE intervenir y apoyar a Groenlandia en caso de una operación de EEUU

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen

Publicidad

Mundo

Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Temor a un posible ataque inminente de EEUU

Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Temor a un posible ataque inminente de EEUU

El jefe del aparato judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni-Ejei

Quién es Erfan Soltani, el primer condenado a muerte en las ejecuciones 'exprés' de Irán, según una ONG

Imagen del colapso de un puente en Tailandia

Vídeo: Impactantes imágenes del derrumbe de un puente dejando dos muertos en Tailandia

Ramón Larramendi, explorador experto en Groenlandia
Tensión internacional

Ramón Larramendi, explorador experto en Groenlandia: "La gente está atemorizada"

Aumenta la tensión entre EEUU e Irán
Análisis internacional

La advertencia de un experto en relaciones internacionales: "Si países como España piden a sus ciudadanos que salgan de Irán, algo se está gestando"

Agentes federales de inmigración lanzan gas lacrimógeno en un barrio residencial mientras se retiran de una multitud durante una protesta tras el tiroteo de agentes federales contra dos personas en Minneapolis, Minnesota,
EEUU

Máxima tensión en Minneapolis: un agente dispara en la pierna a un hombre mientras continúan las protestas

Tanto el agente como el hombre de origen venezolano han sido hospitalizados. El ataque se produjo después de que el oficial fuese golpeado por otros dos con una escoba y una pala.

Ministro de Exteriores de Dinamarca Lars Lokke Rasmussen.
Groenlandia

Tensión en Washington por Groenlandia: Dinamarca alza la voz contra Donald Trump

Las negociaciones entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia están en punto muerto a pesar de la insistencia de Donald Trump en conquistar, como sea, la isla.

Protestas en Irán.

Irán reabre su espacio aéreo después de ordenar su cierre ante un posible ataque inminente de EEUU

Manifestantes denuncian que los agentes del ICE golpean y detienen a cualquiera, inmigrante o no

Manifestantes denuncian que los agentes del ICE golpean y detienen a cualquier persona, sea inmigrante o no

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haciendo la peineta al trabajador que se encara con él

Vídeo: Trump insulta y hace una peineta a un trabajador que le acusó "a gritos" de "encubrir pedófilos"

Publicidad