Irán reabre su espacio aéreo después de ordenar su cierre ante un posible ataque inminente de EEUU

Irán ha reabierto su espacio aéreo después de cerrarlo al tráfico de aviones durante algo más de dos horas. El país decidía limitar el tráfico de aviones ante la posibilidad de un ataque inminente de EEUU en el marco de las revueltas que vive el país desde hace días.

Mientras siguen las protestas en las calles y aumenta el número de muertos en las revueltas, España se ha unido al grupo de países que piden a sus ciudadanos que abandonen Irán inmediatamente. La embajada cifra en centenares los españoles que permanecen en este momento en el lugar del conflicto.

El ministro de exteriores iraní intenta rebajar tensiones con Donald Trump

El ministro de relaciones exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha enviado un mensaje al presidente de EEUU Donald Trump, en el que le pide que "no cometa el mismo error" de junio de 2025 cuando bombardeó instalaciones nucleares en Teherán e insistió en buscar salidas diplomáticas. Araghchi dijo que su mensaje para Trump es que si repite una operación similar obtendrá los mismos resultados porque a su criterio "si destruyeron instalaciones y máquinas, pero la tecnología no se puede bombardear y tampoco la determinación".

El canciller iraní dijo que su país "ha demostrado estar dispuesto a negociar" pero que fue "Estados Unidos quien abandonó la diplomacia y optó por la guerra" y que insta a retomar las conversaciones sobre la mesa.

Mantiene el compromiso de no desarrollar armas nucleares

Irán mantiene su compromiso de no desarrollar armas nucleares, aunque dejó claro que no está dispuesto a renunciar al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, al que calificó como un "derecho legítimo" en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Más de 3.000 civiles muertos en 18 días de protestas

El Gobierno de Teherán insiste en que tiene el control sobre las manifestaciones reportadas en las últimas semanas y que el clima de violencia ha disminuido.

Tal y como asegura la ONG Iran Human Rights esta semana la cifra de civiles muertos se elevó a al menos 3.428 en los 18 días de protestas antigubernamentales impulsadas por el deterioro de las condiciones económicas en el país o la depreciación del Rial.

Finalmente el representante de Irán añadió que cualquier avance diplomático deberá incluir el levantamiento de las sanciones impuestas por Washington.

