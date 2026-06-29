Estados Unidos e Irán reanudan las conversaciones mientras que rebajan la tensión en el estrecho de Ormuz

La escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán parece encaminarse hacia un acuerdo tras el pacto alcanzado por ambas partes para suspender, al menos de forma temporal, los ataques mutuos y retomar las negociaciones diplomáticas. Según informó el medio estadounidense Axios, representantes de ambos países celebrarán este martes una nueva ronda de conversaciones en Doha, la capital de Qatar, con el objetivo de abordar la situación en el estrecho de Ormuz y avanzar en la resolución del conflicto.

Un funcionario estadounidense afirmó que ambas partes han acordado detener las hostilidades "por ahora", lo que permitirá que los buques puedan transitar libremente por el estrecho de Ormuz. Inicialmente, las negociaciones estaban previstas para celebrarse en Suiza y centrarse en el programa nuclear iraní. Sin embargo, la intensificación de las tensiones en el estrecho llevó a trasladar el encuentro a Doha y a priorizar la seguridad marítima en una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo.

Se retoma el diálogo

El reinicio del diálogo supone un primer paso hacia la reducción de las tensiones entre Washington y Teherán, en un momento de gran preocupación internacional por el impacto que cualquier incidente en el estrecho de Ormuz podría tener sobre el comercio global y los mercados energéticos. La presunta pausa en los bombardeos llega dos días después de que ambos países se acusaran mutuamente de haber violado el acuerdo de alto el fuego firmado el pasado 17 de junio.

En la tarde del pasado sábado 27 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de sus amenazas y advirtió que Washington podría intensificar su ofensiva militar si Teherán continúa con los ataques, hasta el punto de que la República Islámica "dejaría de existir". La reunión prevista en Doha será observada de cerca por la comunidad internacional, que confía en que el diálogo permita consolidar la tregua y evitar un nuevo repunte de la violencia en la región.

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