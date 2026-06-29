Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Estados Unidos

Estados Unidos e Irán reanudan las conversaciones mientras que rebajan la tensión en el estrecho de Ormuz

Ambos países acuerdan suspender temporalmente los ataques mutuos y retomarán las conversaciones este martes en Doha, mientras Washington asegura que los buques podrán navegar libremente mientras continúan las conversaciones.

Irán defiende que el "paso seguro" por Ormuz "solo es posible" por su ruta y rechaza el corredor de Omán

Ambos países acuerdan suspender temporalmente los ataques mutuos y retomarán las conversaciones | EUROPAPRESS

Publicidad

Aya Fares
Publicado:

La escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán parece encaminarse hacia un acuerdo tras el pacto alcanzado por ambas partes para suspender, al menos de forma temporal, los ataques mutuos y retomar las negociaciones diplomáticas. Según informó el medio estadounidense Axios, representantes de ambos países celebrarán este martes una nueva ronda de conversaciones en Doha, la capital de Qatar, con el objetivo de abordar la situación en el estrecho de Ormuz y avanzar en la resolución del conflicto.

Un funcionario estadounidense afirmó que ambas partes han acordado detener las hostilidades "por ahora", lo que permitirá que los buques puedan transitar libremente por el estrecho de Ormuz. Inicialmente, las negociaciones estaban previstas para celebrarse en Suiza y centrarse en el programa nuclear iraní. Sin embargo, la intensificación de las tensiones en el estrecho llevó a trasladar el encuentro a Doha y a priorizar la seguridad marítima en una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo.

Se retoma el diálogo

El reinicio del diálogo supone un primer paso hacia la reducción de las tensiones entre Washington y Teherán, en un momento de gran preocupación internacional por el impacto que cualquier incidente en el estrecho de Ormuz podría tener sobre el comercio global y los mercados energéticos. La presunta pausa en los bombardeos llega dos días después de que ambos países se acusaran mutuamente de haber violado el acuerdo de alto el fuego firmado el pasado 17 de junio.

En la tarde del pasado sábado 27 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de sus amenazas y advirtió que Washington podría intensificar su ofensiva militar si Teherán continúa con los ataques, hasta el punto de que la República Islámica "dejaría de existir". La reunión prevista en Doha será observada de cerca por la comunidad internacional, que confía en que el diálogo permita consolidar la tregua y evitar un nuevo repunte de la violencia en la región.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Publicidad

Mundo

Terremotos Venezuela

Última hora de los terremotos de Venezuela en directo: Un nuevo seísmo de magnitud 4,2 sacude la zona devastada

Irán defiende que el "paso seguro" por Ormuz "solo es posible" por su ruta y rechaza el corredor de Omán

Estados Unidos e Irán reanudan las conversaciones mientras que rebajan la tensión en el estrecho de Ormuz

Iberia opera un vuelo chárter fletado por Repsol para trasladar equipos de rescate españoles a Venezuela

Iberia opera un vuelto fletado por Repsol para trasladar a la UME y toneladas de material humanitario a Venezuela

Policía alemana
Alemania

Al menos cinco muertos tras un tiroteo en un centro de acogida de menores de Alemania

Perros en un refugio de animales
REFUGIO

Hallan al menos 117 perros muertos en un refugio "sin sacrificio" de California

Stephen Mwangi junto a su madre.
Kenia

La historia de Stephen, un niño keniano que volvió a caminar tras una meningitis gracias al proyecto de Harambee ONGD

Stephen Mwangi es un reflejo del proyecto. Con solo 8 años, el niño ha padecido una grave meningitis que le dejó en riesgo de invalidez permanente. Ahora, vuelve a caminar de manera autónoma.

Imagen de archivo de un barco de crucero
Crucero Normandía

Un incendio en la cocina de un barco crucero, amarrado en Normandía, obliga a evacuar a la tripulación y a los pasajeros, entre los que hay varios españoles

El fuego iniciado en la cocina, por causas que todavía se desconocen, ha obligado a la evacuación de los 32 miembros de la tripulación y de los 132 pasajeros.

26 June 2026, Venezuela, Caraballeda: A woman waits near the city of La Guaira in Venezuela for rescue efforts following the devastating earthquakes in Venezuela. Photo: Rafael Hernández/dpa 26/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Venezuela, cada vez con menos esperanza y más indignación: "Hay personas que han perdido la vida por falta de rescatistas"

Rescate Moisés

El milagro de La Guaira: Moisés, de 9 años, se salvó porque su hermana guio a los equipos de rescate antes de morir

Kate Middleton asciende las tres cumbres más altas de Gran Bretaña para recaudar fondos contra el cáncer

Kate Middleton asciende las tres cumbres más altas de Gran Bretaña para recaudar fondos contra el cáncer

Publicidad