Una imagen con los números '86 47', la posible amenaza de muerte del ex director del FBI a Trump

Estados Unidos se encuentra investigando al ex director del FBI, James Comey, por una imagen que publicó en redes sociales que mostraba los números '86 47'. Son conchas formando el número. Se investiga como posible amenaza de muerte al presidente de EEUU, Donald Trump.

Esos números iban acompañados del siguiente texto: "Formación de conchas geniales en mi caminata por la playa". Funcionarios republicanos lo interpretan como un mensaje codificado para incitar a la violencia. "El ex director del FBI James Comey instó al asesinato del presidente Trump", ha escrito en X la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

En inglés estadounidense, el número '86' puede usarse en jerga para referirse a eliminar o deshacerse de algo. En algunos contextos, también se ha utilizado con el significado de 'matar'. Según los republicanos, ese número '47' aludiría a Trump por ser el 47.º presidente de Estados Unidos. El propio Comey eliminó el post en redes sociales.

El ex director del FBI quiso aclarar la imagen: "Publiqué anteriormente una foto de algunas conchas que vi hoy en una caminata por la playa, que yo asumí eran un mensaje político. No pensé que algunas personas asociarían esos números con violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo y por eso lo borré".

Asimismo, Donald Trump Jr. ha acusado a Comey de incitar al asesinato de su padre, mientras que Kash Patel, actual director del FBI, confirma que estaba al tanto del caso y mantenía comunicación con el Servicio Secreto.

James Blair, asesor legislativo y político de la Casa Blanca, también ha reaccionado a la publicación de Comey: "Este es un llamado de alerta de Jim Comey a terroristas y regímenes hostiles para matar al presidente de Estados Unidos mientras viaja por el Oriente Medio".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com