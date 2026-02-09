Atraco de película en una carretera de Italia: asaltan un furgón blindado con metralletas y explosiones

Decenas de conductores vivieron en directo este lunes en el sur de Italia, en la carretera entre Lecce y Brindisi, un espectacular asalto de película por parte de un comando a un furgón blindado.

Los atacantes cortaron la carretera con coches y una furgoneta que hicieron explotar para evitar que la policía llegara a su altura mientras ellos intentaban robar en el interior del furgón.

Se hicieron pasar por agentes con luces en los coches

En los vídeos que varios testigos grabaron en directo se puede apreciar como los ladrones se hacen pasar por agentes del orden con falsos coches de policía con luces azules intermitentes, los cuales utilizaron para detener a dos furgones blindados.

Metralletas, explosivos y bloqueo a la policía...

Una vez los detuvieron, varios hombres encapuchados y vestidos de negro salieron de los coches con metralletas y comenzaron a disparar al furgón blindado para intentar robar su contenido, aunque de momento se desconoce si lo consiguieron. Llegaron incluso a volar con explosivos las puertas de estos vehículos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.