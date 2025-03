Indignación entre los familiares de los desparecidos tras visitar el 'rancho de los horrores' ya bautizado como el 'Auschwitz mexicano'

El "rancho del horror" que ha conmocionado a la ya curada de espanto la sociedad mexicana es realmente una parcela rectangular rodeada por un muro de hormigón. Alberga un secarral y varios edificios destartalados. Ahí es donde se han realizado los macabros hallazgos: montones de huesos humanos quemados y ropas y zapatillas que podían pertenecer a centenares de personas desparecidas.

El Rancho Izaguirre pertenecía al Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones de narcotraficantes más importantes de todo México. Lo utilizaban no solo para reclutar y entrenar a jóvenes que se sumarían a sus comandos, sino también para asesinar a aquellos que se interpusieran en su camino.

El rancho y su tétrica historiasalió a la luz después de que los propios familiares de los desaparecidos, los Guerreros Buscadores de Jalisco, entraran en la parcela y localizaran las fosas comunes con los restos. Lo dramático es que el rancho había sido previamente registrado por la Fiscalía y la policía de Jalisco en 2024. En aquella operación se localizaron dos cadáveres y se liberó a un secuestrado pero fueron las autoridades incapaces de encontrar pruebas de la inmensa tragedia que tuvo lugar allí.

Se ha bautizado ya como el 'Auschwitz mexicano'

Ahora, en medio de un escándalo que ha trascendido las fronteras mexicanas, las familias de las personas desaparecidas han podido entrar en el lugar para ver con sus propios ojos lo que se ha bautizado ya como el "Auschwitz mexicano" después de que las imágenes con centenares de zapatillas y de ropas de la víctimas dieran la vuelta al mundo.

Las familias están indignadas

Sin embargo las familias están indignadas, aseguran que las autoridades han limpiado el rancho antes de que llegasen y que les han prohibido acceder a los edificios. Una de las familiares, que prefiere mantener el anonimato se queja: "Es una tontería, no sé qué pretenden hacer con esto, pero no encontramos nada de lo que buscábamos. Esto está acordonado, todo está limpio, hasta el suelo está limpio, ni siquiera hay hojas. Se ve que barrieron, se ve que trabajaron duro para traernos aquí, pero no sé para qué". Centenares de personas han llegado de todos los rincones de México con el deseo de localizar alguna pista que le permitiera encontrar a su familiar desaparecido.

La policía no les permitió acceder a las edificaciones y solo pudieron deambular por zonas marcadas por unas tiras de plástico amarillo. Los lamentos eran unánimes, Patricia Sotelo busca a su hija desaparecida: "Se entra en una fila, no se nos permite mover nada. Quería revisar cada rincón. Quería buscar cualquier pista que me indicara si mi hija estaba aquí o si la secuestraron. Y no hay nada, no se nos permite ver nada. No podemos ver los dormitorios. "¿Qué puedo ver para saber si mi hijo estuvo aquí? No hay nada. ¿Qué puedo ver para saber si estuvo aquí? No hay nada".

La polémica ha sacudido México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado reformas para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas que incluye una base de datos única para todo el país. En México hay 120.000 personas desaparecidas.

