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Los incendios causan estragos en Europa: 3 bomberos muertos en Grecia; Portugal y Francia siguen luchando

La situación en Portugal con el fuego sigue preocupando más allá de sus fronteras. En Francia se ha declarado un nuevo incendio cerca de Marsella que tensiona aún más a los equipos de extinción. En Grecia no son ajenos ni mucho menos, una vez más con un verano trágico, y Turquía sufre también este desastre.

Incendio Paros, Grecia

Bomberos luchando contra el avance del incendio en la isla de Paros, Grecia. | Antena 3 Noticias

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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La oleada de incendios de este verano se está cebando con el sur de Europa. A lo largo de todo el Mediterráneo los fuegos están causando estragos. El insólito calor, con un cuarto episodio de calor extremo, que aparte de a España, afecta a Portugal y Francia. En Grecia tampoco son ajenos a las altas temperaturas y los incendios dejan ya un balance trágico. En Turquía luchan como pueden.

Esperanza en Francia y Portugal

El incendio de Guarda, en Portugal, sigue avanzando y se encuentra a poco más de 10 kilómetros de la frontera con la provincia de Salamanca. Sigue quemando gran parte de la región de Beiras y Sierra de la Estrella y lleva calcinados 65 kilómetros cuadrados, 6.500 hectáreas. Por suerte la situación evoluciona favorablemente en los 7 incendios que permanecían activos el miércoles.

En Francia continúa activo el bautizado como 'mega-incendio' de Burdeos, que amenaza por dos frentes la capital del distrito de Gironda y de la región de Nueva Aquitania. Con las llamas empujadas por el intenso viento del oeste, el avance del flanco sur del incendio ha sido muy significativo el día de ayer y amenazaba seriamente los municipios de la periferia de la ciudad, a apenas cinco kilómetros de alguno de ellos. Sin embargo en las últimas horas ya ha sido estabilizado. La superficie quemada es de aproximadamente 45.000 hectáreas.

También en el país transpirenaico, un nuevo incendio satura a los ya al límite efectivos de emergencias. Se ha declarado en la región de Marsella y ha quemado ya 8.400 hectáreas. A los 250.000 evacuados o confinados en Burdeos, se suman los 160.000 de la región de Provenza. Alpes- Costa Azul.

Máxima alerta en Grecia

La muerte de tres bomberos que participaban en la lucha contra el fuego ha conmocionado a los griegos, que un año más padecen la cara más trágica de los incendios. El fuerte viento junto al intenso calor complica notablemente. Impresionan las imágenes del rescate de una familia en una embarcación en el mar, dentro de una densa nube de humo. La turística isla de Paros está llevando a cabo evacuaciones numerosas de habitantes y visitantes.

Turquía sobrepasada

En Turquía, los más de 100 focos activos junto con unos medios más limitados que los países de la Unión Europea, tratan de hacer frente a una situación crítica. Las casas reducidas a cenizas se cuentan por cientos.

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