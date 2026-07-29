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Alemania busca reforzar a sus espías con una posible "licencia para matar"

El Gobierno alemán prepara una reforma para ampliar las funciones de su servicio secreto más allá de la ciberseguridad. El plan incluye autorizar el uso de fuerza letal en determinadas operaciones, una medida que ya se compara con la capacidad de actuación de agencias como la CIA o el Mossad.

El canciller alemán, Friedrich Merz

El canciller alemán, Friedrich Merz EFE

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Cinthia Piñeiro
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El Gobierno alemán prepara una reforma para ampliar las competencias de sus servicios de inteligencia en respuesta al aumento de las amenazas contra el Estado, especialmente por la actividad rusa. El proyecto plantea que el Bundesnachrichtendienst (BND) no se limite a recopilar y analizar información, sino que pueda intervenir de forma más activa ("neutralizar") para hacer frente a posibles amenazas.

El borrador también amplía las capacidades de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), el servicio de inteligencia interior, y contempla medidas ofensivas destinadas a debilitar a organizaciones o actores considerados enemigos del Estado. Entre las novedades figura la posibilidad de recurrir, en determinadas circunstancias, a "medios cinéticos", una expresión que hace referencia al uso de la fuerza física.

La propuesta ha generado polémica porque supondría un cambio respecto al papel tradicional del BND, considerado uno de los servicios de inteligencia con más restricciones entre las grandes potencias occidentales. Actualmente, sus funciones están centradas en la obtención y análisis de información en el extranjero y carece de una estructura operativa similar a la de agencias como la CIA estadounidense, el MI6 británico o el Mossad israelí.

Uno de los principales cambios planteados sería permitir a los agentes intervenir directamente en situaciones excepcionales, por ejemplo si presencian un ataque, una competencia que hasta ahora correspondía a la policía. El experto en seguridad de la CDU Roderich Kiesewetter defendió en el medio alemán Handelsblatt que estas facultades solo se aplicarían en casos de emergencia, ante amenazas concretas e inminentes y cuando otras medidas resulten insuficientes.

La reforma también contempla nuevas herramientas de vigilancia, como el uso de datos biométricos, registros telemáticos y el acceso encubierto a dispositivos electrónicos.

¿Inspirados en Estados Unidos o Israel?

Las nuevas competencias acercarían al BND a agencias como la CIA o el Mossad israelí, conocidas por llevar a cabo operaciones letales contra objetivos vinculados al terrorismo. No obstante, el borrador no aclara si el servicio secreto alemán llegará a disponer de esa facultad. El texto sí plantea que sus agentes puedan intervenir directamente si presencian un ataque, una competencia reservada hasta ahora exclusivamente a la policía.

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